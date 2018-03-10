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    Павел Кухта

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Экономика. Архивное фото
    Эксперт позитивно оценил принятые в бюджете-2016 параметры
    22:20 27.12.2015
    478Экономика кризисного времени: 2015-2016
    По словам эксперта, параметры в бюджете сокращают долю государства в ВВП страны. "Это одна из очень важных реформ, потому что эта доля у нас очень высокая, в прошлом году она превышала 50%", - отметил он.
    Флаг Украины
    Рано радоваться. 20% госдолга Украине еще не списали – эксперт
    09:32 28.08.2015
    2894Списание госдолга Украины кредиторами
    Украина договорилась о списании пятой части госдолга и отсрочки платежей по телу кредита. Однако переговоры не завершены, так как еще не все кредиторы подтвердили свое согласие, рассказал эксперт "Реанимационного пакета реформ" Павел Кухта.
    Министр финансов Наталья Яресько во время заседания правительства в Киеве
    Эксперт: списание 20% долга - это рывок вперед, но точка еще не поставлена
    18:58 27.08.2015
    683Списание госдолга Украины кредиторами
    Финальная договорённость еще не достигнута, есть рывок вперед, но точка пока не поставлена считает эксперт Реанимационного пакета реформ Павел Кухта.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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