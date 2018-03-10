По словам эксперта, параметры в бюджете сокращают долю государства в ВВП страны. "Это одна из очень важных реформ, потому что эта доля у нас очень высокая, в прошлом году она превышала 50%", - отметил он.
Украина договорилась о списании пятой части госдолга и отсрочки платежей по телу кредита. Однако переговоры не завершены, так как еще не все кредиторы подтвердили свое согласие, рассказал эксперт "Реанимационного пакета реформ" Павел Кухта.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".