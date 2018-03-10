По мнению политолога Павла Кругляковского, региональная политика в корне отличается от того, что мы привыкли видеть по телевизору. Вопросы сотрудничества партий на местах будут решаться математическим большинством.
Избирательные бюллетени не печатаются централизовано, а в местных типографиях - и это проблема, считает политолог Павел Кругляковский. По его словам, многие непонятные ситуации с бюллетенями возникнут в день голосования.
Глава ЦИК Михаил Охендовский заявил, что избирательный процесс в Мариуполе будет продолжен, несмотря на скандалы с бюллетенями. Политолог Павел Кругляковский спрогнозировал вероятность срыва выборов в городе и повторение этой ситуации в других местах.
Политический эксперт Павел Кругляковский считает, что обвинения, которые ГПУ предъявила Виктору Януковичу, выглядят как инструмент политического давления, при этом они не призваны привести к реальному приговору суда.
Обвинения, предъявленные Генпрокуратурой Виктору Януковичу, выглядят как инструмент политического давления, при этом они не призваны привести к реальному приговору суда, считает политтехнолог Павел Кругляковский.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.