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    Павел Кругляковский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Выборы
    В местных советах на первом месте бизнес, а не политика - эксперт
    15:23 20.11.2015
    57Второй тур выборов мэров: итоги
    По мнению политолога Павла Кругляковского, региональная политика в корне отличается от того, что мы привыкли видеть по телевизору. Вопросы сотрудничества партий на местах будут решаться математическим большинством.
    Хатия Деканоидзе
    Назначение Деканоидзе главой полиции было ожидаемым - эксперт
    09:57 05.11.2015
    257Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    На должность начальника новой полиции назначен человек не из системы и, таким образом, решается вопрос с коррупцией и преградами в реформировании, считает Павел Кругляковский.
    Голосование на выборах в Украине. Архивное фото
    Политолог анонсировал скандалы с бюллетенями в день выборов
    14:25 23.10.2015
    59Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    Избирательные бюллетени не печатаются централизовано, а в местных типографиях - и это проблема, считает политолог Павел Кругляковский. По его словам, многие непонятные ситуации с бюллетенями возникнут в день голосования.
    Ситуация с печатью бюллетеней в Мариуполе
    Ситуация с выборами в Мариуполе повторится и в других городах - эксперт
    13:57 23.10.2015
    497Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    Глава ЦИК Михаил Охендовский заявил, что избирательный процесс в Мариуполе будет продолжен, несмотря на скандалы с бюллетенями. Политолог Павел Кругляковский спрогнозировал вероятность срыва выборов в городе и повторение этой ситуации в других местах.
    Президент Украины Виктор Янукович наблюдает за чениями ГСЧС
    Эксперт: элиты до сих пор чувствуют угрозу со стороны Януковича
    15:01 12.08.2015
    241Дело Майдана поссорило Луценко и Горбатюка
    Политический эксперт Павел Кругляковский считает, что обвинения, которые ГПУ предъявила Виктору Януковичу, выглядят как инструмент политического давления, при этом они не призваны привести к реальному приговору суда.
    Виктор Янукович
    Назревающий протест и "странное дело" Януковича. Оценки политолога
    12:06 12.08.2015
    1689Дело Майдана поссорило Луценко и Горбатюка
    Обвинения, предъявленные Генпрокуратурой Виктору Януковичу, выглядят как инструмент политического давления, при этом они не призваны привести к реальному приговору суда, считает политтехнолог Павел Кругляковский.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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