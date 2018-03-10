Премьер-министр Армении выразил благодарность за поддержку в реализации поставленных целей: всеобщего начального образования, сокращения детской смертности, улучшения материнского здоровья, борьбы с ВИЧ/СПИД.
По словам Овика Абрамяна, в воскресенье на проспекте маршала Баграмяна появились силы, реальная цель которых - не решение проблемы повышения тарифов на электроэнергию, а создание нестабильной обстановки.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".