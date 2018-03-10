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    Овик Абрамян

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Овик Абрамян. Архивное фото
    Отставка премьера Армении: зачем и кому это выгодно
    07:57 09.09.2016
    474
    Политический обозреватель Айк Халатян сообщил: вероятнее всего, отставка премьер-министра Армении обусловлена необходимостью назначить на эту должность бывшего мэра Еревана Карена Карапетяна.
    Овик Абрамян. Архивное фото
    Премьер Армении объявил о решении подать в отставку
    13:10 08.09.2016
    179Революционная Армения
    Свое решение Овик Абрамян объяснил необходимостью применения новых подходов в вопросе управления государством. Абрамян был назначен главой армянского правительства в апреле 2014 года.
    Здание ООН. Архивное фото
    ООН окажет Армении содействие на $119 млн в 2016-2020 гг
    11:17 01.08.2015
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    Премьер-министр Армении выразил благодарность за поддержку в реализации поставленных целей: всеобщего начального образования, сокращения детской смертности, улучшения материнского здоровья, борьбы с ВИЧ/СПИД.
    Митинг в Ереване. Архивное фото
    Премьер Армении призвал митингующих не обострять ситуацию и уважать полицию
    23:47 28.06.2015
    185Революционная Армения
    По словам Овика Абрамяна, в воскресенье на проспекте маршала Баграмяна появились силы, реальная цель которых - не решение проблемы повышения тарифов на электроэнергию, а создание нестабильной обстановки.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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