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    Отар Кушанашвили

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Отар Кушанашвили. Архивное фото
    Кушанашвили просит Грицака и Авакова пустить его в Украину
    03:51 11.05.2016
    439Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Отар Кушанашвили планировал устроиться ведущим на радио "Вести". Это вызвало возмущение многих украинских политиков, журналистов и активистов из-за его критики в адрес Украины. СБУ запретила российскому медийщику въезд в Украину на 3 года.
    Юлия Литвиненко
    СБУ заказали "устранение конкурента" Кушанашвили - генпродюсер "Вестей"
    17:19 08.04.2016
    134
    По мнению Юлии Литвиненко, веских оснований для запрета Кушанашвили посещать Украину не было, поскольку он "не является политическим журналистом, и никогда не делал никаких политических заявлений".
    Отар Кушанашвили. Архивное фото
    Кушанашвили раскритиковал Россию за Крым и Савченко
    20:09 01.04.2016
    1175
    Журналист Отар Кушанашвили, которому ранее власти запретили въезд в Украину, раскритиковал суд над Надеждой Савченко в России, а также высказал свое мнение относительно присоединения Крыма.
    Отар Кушанашвили. Архивное фото
    Холдинг "Вести Украина" ожидает разъяснения СБУ по запрету въезда Кушанашвили
    20:30 28.03.2016
    232
    Глава холдинга "Вести Украина" Ольга Семченко отметила, что парадокс и абсурдность ситуации состоит в том, что в России Отара Кушанашвили обвиняют в проукраинских взглядах.
    Отар Кушанашвили. Архивное фото
    Кушанашвили нон грата. Хроника громкого скандала
    19:21 28.03.2016
    2635
    Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили пострадал из-за неприятия "визуального эффекта" украинского премьер-министра Арсения Яценюка, однако напоминает: он ругал и Кремль, поэтому делать из него врага – "глупо".
    Журналист Отар Кушанашвили. Архивное фото
    Обзор соцсетей: СБУ против Кушанашвили
    18:01 28.03.2016
    819
    Служба безопасности Украины запретила российскому журналисту Отару Кушанашвили въезд в страну сроком на три года. В соцсетях новую персону нон грата обсуждают весьма активно. Что же пишут об этом украинцы?
    Отар Кушанашвили. Архивное фото
    СБУ посвятила Кушанашвили демотиватор
    15:09 28.03.2016
    234
    ​Служба безопасности Украины запретила Кушанашвили въезд в страну сроком на три года. Сам журналист заявил, что что действия СБУ - "имитация кипучей деятельности".
    Отар Кушанашвили. Архивное фото
    Отар Кушанашвили о запрете въезда в Украину: это детский сад
    13:25 28.03.2016
    3251
    По словам журналиста, "ему нас*ать на все обвинения". Он также назвал приговор Савченко "преступлением против гуманизма", а действия СБУ счел "имитацией кипучей деятельности".
    Журналист Отар Кушанашвили. Архивное фото
    В ОП РФ прокомментировали запрет Кушанашвили на въезд в Украину
    13:06 28.03.2016
    1180
    По мнению главы комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом, "действия киевских властей совершенно противоречат международному праву".
    Журналист Отар Кушанашвили
    Журналисту из РФ Отару Кушанашвили запретили въезд в Украину
    11:03 28.03.2016
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    В понедельник стало известно, что ряд народных депутатов парламента готовят обращение в Службу безопасности Украины с просьбой запретить Кушанашвили въезд в Украину.
    Журналист Отар Кушанашвили
    Депутаты намерены запретить въезд в Украину журналисту Отару Кушанашвили
    08:51 28.03.2016
    494
    Мустафа Найем и ряд других парламентариев намерены инициировать запрет на въезд в Украину российскому журналисту Отару Кушанашвили из-за его негативных высказываний в адрес руководства страны.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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