Отар Кушанашвили планировал устроиться ведущим на радио "Вести". Это вызвало возмущение многих украинских политиков, журналистов и активистов из-за его критики в адрес Украины. СБУ запретила российскому медийщику въезд в Украину на 3 года.
Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили пострадал из-за неприятия "визуального эффекта" украинского премьер-министра Арсения Яценюка, однако напоминает: он ругал и Кремль, поэтому делать из него врага – "глупо".
Служба безопасности Украины запретила российскому журналисту Отару Кушанашвили въезд в страну сроком на три года. В соцсетях новую персону нон грата обсуждают весьма активно. Что же пишут об этом украинцы?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".