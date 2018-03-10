Орландо Блум родился в 1977 году в британском городе графства Кент. Будущий актер с самого детства тянулся к искусству и уже в юные годы появлялся на театральных подмостках, играя различные роли в любительских спектаклях.
Накануне Кабмин утвердил единый тариф на газ для всех бытовых потребителей - 6879 гривен за тысячу кубометров. В этот же день осужденная в РФ Надежда Савченко получила документы, необходимые для экстрадиции в Украину.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Орландо Блум родился в 1977 году в британском городе графства Кент. Будущий актер с самого детства тянулся к искусству и уже в юные годы появлялся на театральных подмостках, играя различные роли в любительских спектаклях.