наверх
10.03.201804:58
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Орландо Блум

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Орландо Блум разбил болид Формулы-Е
    Орландо Блум разбил болид в свой день рождения 
    10:15 31.01.2018
    129
    Известный британский актер Орландо Блум на свой 41 день рождение принял участие в этапе гонок на электромобилях Формулы-Е в Марокко.
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых Пиратов Карибского моря
    Джонни Депп и Орландо Блум показали новых "Пиратов" 
    16:39 12.05.2017
    409
    Актеры появились перед поклонниками на премьере в Шанхае. И хотя Орландо Блум, сыгравший роль Уилла Тернера, не участвовал в съемках четвертого фильма, в пятой части зрители вновь увидят героя Блума.
    Орландо Блум
    Орландо Блум отметил 40-летие 
    17:53 14.01.2017
    259
    Орландо Блум родился в 1977 году в британском городе графства Кент. Будущий актер с самого детства тянулся к искусству и уже в юные годы появлялся на театральных подмостках, играя различные роли в любительских спектаклях.
    Кэти Перри и Орландо Блум превратились в супругов Клинтон
    Кэти Перри и Орландо Блум "превратились" в супругов Клинтон
    20:57 30.10.2016
    297
    Для преображения в кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон певица использовала пластический грим. Образ дополнили парик и фирменный красный брючный костюм.
    Орландо Блум записал видеообращение для детей, живущих в зоне конфликта на Донбассе
    Видеообращение Орландо Блума к детям Донбасса 
    09:42 13.08.2016
    949АТО: в предчувствии военного положения.
    Известный голливудский актер и посол доброй воли ЮНИСЕФ Орландо Блум записал видеообращение к детям, живущим в зоне АТО. Видео записано во время посещения Блумом Донбасса.
    Визит Орландо Блума в Донбасс
    Визит Орландо Блума в Донбасс: опубликовано новое видео 
    12:22 04.05.2016
    548Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Организация ЮНИСЕФ показала новые кадры визита голливудского актера Орландо Блума в зону антитеррористической операции в Донбассе, где он провел встречи со школьниками.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Хроника 27 апреля: единая цена на газ, выдача Савченко, обстрел КПП в Еленовке
    09:28 28.04.2016
    419
    Накануне Кабмин утвердил единый тариф на газ для всех бытовых потребителей - 6879 гривен за тысячу кубометров. В этот же день осужденная в РФ Надежда Савченко получила документы, необходимые для экстрадиции в Украину.
    Орландо Блум в Донбассе
    Голливудский актер Орландо Блум в Донбассе 
    04:32 28.04.2016
    903
    В качестве посла доброй воли известный актер посетил несколько городов в Донбассе, в том числе Славянск, Святогорск и Краматорск. В Славянске Блум посетил среднюю школу №13.
    Орландо Блум в Донбассе. Видео
    Орландо Блум в окружении школьников в Донбассе 
    03:14 28.04.2016
    650
    В качестве посла доброй воли известный актер посетил несколько городов в Донбассе, в том числе Славянск и Краматорск. В Славянске Блум посетил среднюю школу №13.
    Орландо Блум в Славянске. Видео
    Голливудский актер Орландо Блум посетил школу в Славянске 
    00:39 28.04.2016
    518
    В качестве посла доброй воли известный актер посетил несколько городов в Донбассе. В частности, в Славянске Орландо Блум посетил среднюю школу №13. Также сообщается, что актер проведет неделю в Киеве.
    Актер Орландо Блум
    Голливудский актер Орландо Блум расстался со своей супругой
    17:37 25.10.2013
    63
    Голливудский актер Орландо Блум расстался со своей супругой - австралийской супермоделью Мирандой Керр - после шести лет совместной жизни.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги