Объявленный в розыск в России по подозрению в совершении тяжких преступлений Омар Бекаев, также известный как криминальный авторитет Омар Уфимский, как ожидается, в ближайшее время будет экстрадирован в Россию.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.