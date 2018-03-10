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    Ольга Фреймут

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Ольга Фреймут. Архивное фото
    Ольга Фреймут заявила, что няня избила ее сына
    02:43 04.03.2018
    792
    Украинская телеведущая Ольга Фреймут пожаловалась в социальных сетях, что ее сын пострадал от рук няни — наемная сотрудница дала ребенку пощечину.
    Ольга Фреймут
    Фреймут показала, как грудью кормит маленькую дочь
    11:40 02.08.2017
    1083
    Как сообщила ведущая в своем instagram, она взяла с собой дочь на деловой обед в центре Киева. По ее словам, материнство не должно останавливать быть собой.
    Ольга Фреймут
    Известная украинская телеведущая стала многодетной мамой
    11:56 29.06.2017
    562
    О пополнении в семьей сообщила сама Ольга Фреймут. Известная телеведущая родила дочь Евдокию 28 июня, в День Конституции.
    Украинская телеведущая Ольга Фреймут сыграла эпизодическую роль в сериале Отель Элеон телеканала СТС
    Фреймут снялась в российском сериале 
    10:06 21.12.2016
    2233
    Известная телеведущая Ольга Фреймут снялась в эпизоде российского сериала "Отель Элеон" телеканала СТС. Фреймут озвучивал профессиональный диктор.
    Телеведущую Ольгу Фреймут избил директор мясокомбината
    Телеведущую Ольгу Фреймут избил директор мясокомбината
    14:07 21.10.2016
    1335
    Во время съемок очередного выпуска телепередачи "Новый инспектор Фреймут" в городе Хмельницкий известную скандальным имиджем телеведущую Ольгу Фреймут побил директор местного мясокомбината, на которой была запланирована инспекция.
    Ольга Фреймут. Архивное фото
    Ольга Фреймут родила сына
    21:52 08.05.2016
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    Ребенок появился на свет в воскресенье в 13:00 в одном из частных роддомов Киева. Имя мальчика пока не разглашается. Кто является отцом, также не известно.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Ольга Фреймут. Архивное фото
    Ольга Фреймут заявила, что няня избила ее сына
    02:43 04.03.2018
    792
    Украинская телеведущая Ольга Фреймут пожаловалась в социальных сетях, что ее сын пострадал от рук няни — наемная сотрудница дала ребенку пощечину.
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