Как отметила Ольга Червакова, решение Николая Княжицкого не ходить в Раду после провала голосования по его законопроекту - очень мудрый шаг, так как в парламент будет вноситься меньше "маразматических законов".
Нардеп от БПП Ольга Червакова сообщила, что обнародовав этот список, сайт "Миротворец" напрямую нарушил украинское законодательство, фактически подставив под удар тех людей, которые не заслуживают тех угрозы и оскорблений.
Член Комитета Верховной Рады по свободе слова и информационной политике, народный депутат от БПП Ольга Червакова обратилась в ГПУ относительно угроз сына Арсена Авакова Александра журналистке Кристине Сувориной.
Как заявила народный депутат от БПП Ольга Червакова, пришедшая в Верховную Раду из журналистики, "даже во времена Януковича за разоблачение махинаций чиновников против журналистов не возбуждали уголовных дел".
В последние годы Калашников был заводилой всех "регионалов". Есть свидетельства, что именно он был причастен к организации "титушек", которые занимались убийствами и избиениями мирных граждан во время Евромайдан, заявила нардеп Ольга Червакова.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".