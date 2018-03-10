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    Ольга Червакова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Народный депутат Ольга Червакова
    В ББП прокомментировали бойкот Княжицкого в Раде
    14:29 06.10.2016
    687
    Как отметила Ольга Червакова, решение Николая Княжицкого не ходить в Раду после провала голосования по его законопроекту - очень мудрый шаг, так как в парламент будет вноситься меньше "маразматических законов".
    Верховная Рада
    Рада рассмотрит факт публикации личных данных журналистов - депутат
    15:08 11.05.2016
    161Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера"
    Нардеп от БПП Ольга Червакова сообщила, что обнародовав этот список, сайт "Миротворец" напрямую нарушил украинское законодательство, фактически подставив под удар тех людей, которые не заслуживают тех угрозы и оскорблений.
    Протест под Радой против переименования Кировограда
    В Раде предлагают переименовать Кировоград в Кропивницкий
    14:12 15.03.2016
    348На металлолом. Украина против советских памятников.
    На улицах Кировограда уже начали собирать подписи в поддержку нового названия, а общественные активисты на днях начали флешмоб в поддержку инициативы по переименованию города в Кропивницкий.
    Конфликт сына Авакова и журналистки Кристины Сувориной
    В БПП призвали разобраться с угрозами сына Авакова журналистке
    13:38 04.03.2016
    1027
    Член Комитета Верховной Рады по свободе слова и информационной политике, народный депутат от БПП Ольга Червакова обратилась в ГПУ относительно угроз сына Арсена Авакова Александра журналистке Кристине Сувориной.
    Сергей Лещенко
    Порошенко на встрече с БПП кричал на некоторых депутатов - Лещенко
    22:06 17.02.2016
    1839Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Как рассказал представитель БПП Мустафа Найем, глава государства заверил, что никакого "олигархического сговора" не было. Порошенко также повысил тон, говоря о провале голосования за отставку Кабмина.
    Народный депутат Ольга Червакова
    Скандал на заседании направлен на расшатывание фракции БПП - нардеп
    05:59 08.12.2015
    1029
    Как заявила представитель БПП Ольга Червакова, вслед за Юрием Луценко, который покинул заседание фракции после словесной перепалки, ушли также не менее десяти нардепов.
    Народный депутат Ольга Червакова
    Нардеп от БПП Червакова считает свой приход в Раду бессмысленным шагом
    05:51 27.11.2015
    407
    Ольга Червакова является первым заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики, который возглавляет Виктория Сюмар.
    Сергей Чеботарь. Архивное фото
    Вместо уволенного Чеботаря заммнистра МВД стал его племянник - нардеп
    01:57 27.05.2015
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    Как сообщила народный депутат от пропрезидентской фракции "БПП" Ольга Червакова, новый замминистра Алексей Тахтай не подписывает документы без одобрения предшественника.
    Сергей Чеботарь. Архивное фото
    Дочь экс-зама Авакова Чеботаря "натравила" на журналистов милицию - нардеп
    05:48 19.05.2015
    1192
    Как заявила народный депутат от БПП Ольга Червакова, пришедшая в Верховную Раду из журналистики, "даже во времена Януковича за разоблачение махинаций чиновников против журналистов не возбуждали уголовных дел".
    Олег Калашников. Архивное фото
    За день до убийства Калашникова в ДТП под Киевом погиб его брат - нардеп
    22:41 16.04.2015
    2263Убийство становится нормой: Калашников, Сухобок
    В некоторых СМИ появлялась информация о том, что в разбившейся машине Владимира Калашникова были обнаружены 6 миллионов гривен. Покойный направлялся в Киев.
    Генеральная прокуратура Украины. Архивное фото
    ГПУ и СБУ проверят "регионала" Калашникова на причастность к сепаратизму
    23:59 30.03.2015
    352Дело Ефремова. Первый пошел?
    В последние годы Калашников был заводилой всех "регионалов". Есть свидетельства, что именно он был причастен к организации "титушек", которые занимались убийствами и избиениями мирных граждан во время Евромайдан, заявила нардеп Ольга Червакова.
    Журналист. Архивное фото
    Журналист российского "Пятого канала" выдворен с территории Украины - нардеп
    10:52 19.03.2015
    324
    Ольга Червакова в своем Facebook сообщила, что информация о выдворении российского журналиста журналиста Муравьева достоверная - его довезли до границы и запретили въезд на 5 лет.
    Разгромленный в результате драки депутатов пресс-поинт в здании Верховной Рады
    Разгромленный Ляшко и Мельничуком пресс-поинт обойдется в 40 тыс грн - нардеп
    04:52 07.03.2015
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    Народный депутат от Блока Петра Порошенко Ольга Червакова считает, что Олег Ляшко и Сергей Мельничук должны возместить деньги за свое хулиганство, а не перекладывать это на плечи налогоплательщиков.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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