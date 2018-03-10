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    Ольга Богданова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Ольга Богданова
    Украине необходимо возмещение НДС в счет уплаты других налогов - Богданова
    02:13 03.04.2017
    115
    Председатель наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявила, что НДС должен возмещаться как аванс на уплату налогов в бюджет.
    Ольга Богданова
    Возмещение НДС: фискалы придут с проверками - эксперт
    10:38 27.01.2017
    581Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Налоговый эксперт Ольга Богданова в эфире "ГС" заявила, что изменения в порядке возмещения НДС — инициатива положительная, однако у ГФС появится возможность затягивать сроки данного процесса.
    Деньги
    Эксперт: единый налог и ЕСВ обойдутся 1-й группе ФЛП в 6,1 тыс грн
    04:23 04.01.2017
    2824Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Глава наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова в эфире "ГС" проанализировала, как отразится увеличение минимальной зарплаты на сумму налогов, уплачиваемых предпринимателями.
    Гривны, купюры
    Единщики 2-й группы заплатят налогов на 9 тыс грн больше - эксперт
    02:48 04.01.2017
    1657Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Глава наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова в эфире "ГС" заявила, что законодательные изменения, вступившие в силу с января, нанесли основной удар по второй группе предпринимателей-плательщиков единого налога.
    Здание ПриватБанка в Киеве
    Штрафовать не дадут. Богданова о проблемах с оплатой налогов через "ПриватБанк"
    10:57 21.12.2016
    814Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Глава набсовета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова отметил, что если из-за блокирования счетов корпоративных клиентов "ПриватБанка" предпринимателям насчитают штрафы за не вовремя оплаченные налоги, это вызовет большой резонанс.
    Ольга Богданова
    Кого, как и почему коснутся изменения в налоговой системе
    17:57 06.11.2016
    1001
    Эксперт по налогам Ольга Богданова в эфире "ГС" заявила, что из-за налогового спецрежима для сельхозпроизводителей в 2015 году бюджет недополучил около 40 млрд грн.
    Митинг против налоговой милиции у стен Кабмина
    Богданова: почему в Украине серьезные проблемы в налоговом администрировании
    11:09 03.11.2016
    238
    Председатель наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова в эфире "ГС" прокомментировала, почему Украина оказалась среди худших стран по уровню налогового администрирования.
    Доллары
    Опрос экспертов: большой капитал покидает Украину и обходит ее стороной
    10:22 04.04.2016
    1351Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Миллионеры массово покидают свои родные страны и разъезжаются миру. Но в Украину эти "денежные мешки" ехать не хотят. Почему сохраняется такая тенденция, рассказали Сергей Фурса и Борис Кушнирук.
    Продавщица в одном из киосков в Киеве. Архивное фото
    Бизнесмены готовы начать акции протеста из-за налоговой реформы — эксперт
    08:20 04.12.2015
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    Глава наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова заявила, что правительственный проект Налогового кодекса не предполагает никакого снижения ставок или уменьшения давления на малый бизнес.
    Взятка. Архивное фото
    Многие предприятия договариваются о возмещении НДС за откаты - эксперт
    07:52 29.09.2015
    300Экономический кризис
    На сегодняшний день задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость в Украине составляет около 20 миллиардов гривен. По словам главы ГФС, такие показатели ― это "наследство" от предыдущей власти.
    Деньги
    В Украине был заложен неправильный подход к возмещению НДС - аудитор
    06:58 29.09.2015
    103Экономический кризис
    Как сообщил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, на сегодняшний день задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость в Украине составляет около 20 миллиардов гривен.
    Государственная налоговая служба Украины
    Эксперт: происходит колоссальная миграция украинского бизнеса за границу
    12:29 14.08.2015
    784Экономический кризис
    Председатель наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова отметила, что сейчас идет "сумасшедшее вымывание оборотных средств" из-за налоговой политики государства.
    Государственная фискальная служба
    Из-за предвыборных игр политиков бизнес попадает в зону риска – эксперт
    12:05 14.08.2015
    252Местные выборы 2015
    Бизнесу в очередной раз пообещали облегчить жизнь. Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров заверил предпринимателей, что налоговые ставки уменьшатся уже в октябре.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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