Глава наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова в эфире "ГС" проанализировала, как отразится увеличение минимальной зарплаты на сумму налогов, уплачиваемых предпринимателями.
Глава наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова в эфире "ГС" заявила, что законодательные изменения, вступившие в силу с января, нанесли основной удар по второй группе предпринимателей-плательщиков единого налога.
Глава набсовета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова отметил, что если из-за блокирования счетов корпоративных клиентов "ПриватБанка" предпринимателям насчитают штрафы за не вовремя оплаченные налоги, это вызовет большой резонанс.
Глава наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова заявила, что правительственный проект Налогового кодекса не предполагает никакого снижения ставок или уменьшения давления на малый бизнес.
На сегодняшний день задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость в Украине составляет около 20 миллиардов гривен. По словам главы ГФС, такие показатели ― это "наследство" от предыдущей власти.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".