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    Ольга Аросева

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Актриса Ольга Аросева. Архивное фото
    Девяносто лет назад родилась актриса Ольга Аросева
    09:55 21.12.2015
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    Актриса театра и кино Ольга Александровна Аросева родилась 21 декабря 1925 года в Москве в семье революционера-большевика и дипломата Александра Аросева.
    Прощание с Ольгой Аросевой в театре Сатиры
    Прощание с Ольгой Аросевой в московском Театре Сатиры 
    15:01 18.10.2013
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    Гражданская панихида по актрисе Ольге Аросевой прошла в московском Театре Сатиры в пятницу. Простится с артисткой пришли Лия Ахеджакова, Роман Виктюк, Марк Захаров, Галина Волчек, Геннадий Хазанов, Михаил Швыдкой и многие другие.
    Режиссер Роман Виктюк
    Аросева была "большим ребенком" и великой актрисой, считает Виктюк
    14:34 18.10.2013
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    "Если мы даже и ругались, а ругались ожесточенно, всеми допустимыми словами, она никогда не обижалась. Она мне после каждого спектакля говорила: "Спасибо тебе, ты мне продлил еще один день жизни", - сказал Виктюк.
    Режиссер театра Ленком Марк Захаров
    Ольга Аросева "разбила стены театра", считает Марк Захаров
    14:11 18.10.2013
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    "Она "разбила" эти стены и вышла за пределы театра, она стала достоянием нашего государства, нашей культуры, театрального и кинематографического процесса", - сказал режиссер.
    Прощание с Ольгой Аросевой в театре Сатиры
    Гражданская панихида по актрисе Ольге Аросевой завершилась в Москве
    13:31 18.10.2013
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    Среди пришедших были Лия Ахеджакова, Роман Виктюк, Марк Захаров, Федор Добронравов, Геннадий Хазанов, Михаил Швыдкой, Евгений Герасимов, Наталья Селезнева и многие другие.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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