Гражданская панихида по актрисе Ольге Аросевой прошла в московском Театре Сатиры в пятницу. Простится с артисткой пришли Лия Ахеджакова, Роман Виктюк, Марк Захаров, Галина Волчек, Геннадий Хазанов, Михаил Швыдкой и многие другие.
"Если мы даже и ругались, а ругались ожесточенно, всеми допустимыми словами, она никогда не обижалась. Она мне после каждого спектакля говорила: "Спасибо тебе, ты мне продлил еще один день жизни", - сказал Виктюк.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".