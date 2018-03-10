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    Олег Осуховский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Народный депутат Олег Осуховский
    По законам Порошенко в Донбассе уничтожится все украинское - нардеп
    08:55 06.10.2017
    2552Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По мнению народного депутата Олега Осуховского, Украина должна отказаться от реализации минских соглашений и начать искать другие пути решения проблемы Донбасса.
    Рада подготовилась к празднованию Нового года
    В Раде не наберется 300 голосов для снятия депутатской неприкосновенности - нардеп
    04:33 10.02.2016
    351Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    По словам народного депутата Олега Осуховского, триста голосов в украинском парламенте не будет, потому что много есть бизнесменов, много олигархов, есть из "Оппозиционного блока".
    Ситуация в Донецке. Архивное фото
    Итоги 2014 года от депутатов: кризис, война, туманные перспективы
    18:45 01.01.2015
    636Итоги 2015 года
    Прошедший год стал для Украины очень непростым. Депутаты новоизбранного парламента в опросе РИА Новости Украина попробовали подвести первые итоги.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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