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    Олег Сало

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Подписание документов
    Сало просит считать его заявление об отставке недействительным
    16:00 23.01.2014
    7Столкновения в Киеве после "народного вече" 19 января
    "Олег Сало просит признать его заявление недействительным, поскольку оно было написано под давлением митингующих", - сообщили в пресс-службе.
    Подписание документов
    Глава обладминистрации Львова Сало написал заявление об отставке
    15:06 23.01.2014
    7Протесты и беспорядки в регионах Украины
    В четверг около двух тысяч жителей Львова пришли под стены облгосадминистрации, многие зашли в здание и требовали встречи с ее главой Сало в присутствии активистов написал заявление.
    Праздник сала прошел в Полтаве
    Украинец задержан за контрабанду сала из России
    11:29 09.04.2013
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    Украинские пограничники в ночь на вторник задержали в нескольких метрах от границы жителя Макеевки Донецкой области, который незаконно переправил 130 килограммов сала из России на родину.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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