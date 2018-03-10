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    Олег Саакян

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Встреча Петра Порошенко с Эммануэлем Макроном
    Однако, тенденция. О челночной дипломатии Порошенко
    14:35 26.06.2017
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    Политолог Олег Саакян заявил в эфире "ГС", что будущее формата переговоров будет связано с результатами встречи президентов, поскольку Эммануэль Макрон определится, стоит ли ему ввязываться в эту "битву".
    Юлия Тимошенко
    Эксперт: нейтрализация Тимошенко - вопрос выживания для президента
    03:15 10.06.2017
    1137Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Политолог Олег Саакян в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в преддверии и президентских, и парламентский выборов партия "Батькивщина" единственная, которая имеет сильного лидера.
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Эксперт: организаторы блокады Донбасса прикрываются ветеранами АТО
    13:51 27.12.2016
    445Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Политолог Олег Саакян в эфире "ГС" высказал уверенность, что далеко не все бывшие участники АТО поддерживают проведение подобной акции.
    Олег Саакян
    Допрос Авакова: противостояние с Порошенко нарастает - эксперт
    10:16 02.10.2016
    4299Арест Манафорта: украинский след
    Политолог Олег Саакян в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что ожидать расследования по черной бухгалтерии ПР не приходится: данная тема будет использована для политического давления.
    Верховная Рада Украины
    Публикация имен депутатов-прогульщиков не даст результатов — Саакян
    16:53 22.09.2016
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    Политолог Олег Саакян сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что публикация имен депутатов-прогульщиков не повлияет на народных избранников, и в дальнейшем они все равно будут пропускать заседания парламента.
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Саботаж е-декларирования никуда не денется — Саакян
    17:43 01.09.2016
    217Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Запуск е-декларирования политолог Олег Саакян назвал прорывом, однако саботаж системы со стороны элит продолжится. По его словам, краеугольным камнем является даже не публичность деклараций, а уголовная ответственность за неправдивые данные.
    Разрушения в Донбассе. Архивное фото
    Перестраивать Донбасс Запад будет, а восстанавливать нет – Саакян
    09:34 24.05.2016
    1510Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Политолог Олег Саакян заявил, что Европа заинтересована не в восстановлении, а перестройке Донбасса. А экс-глава Луганской области Георгий Тука уверен, что партнеры Украины уже готовы оказывать финансовую помощь пострадавшему региону.
    Марш Азова в Киеве
    Что значит акция и митинг "Азова" около Рады? Комментарий политолога
    17:53 22.05.2016
    2475Марш "Азова" в центре Киева
    Политолог Олег Саакян в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что выборы на Донбассе на сегодняшний день невозможны. По мнению эксперта, результатом такого волеизъявления будет сворачивание конфликта до внутриукраинского.
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Эксперт раскрыл подробности "Плана Мореля"
    00:11 23.09.2015
    236Избирательная кампания по местным выборам
    Согласно "Плана Мореля" аккредитацию для наблюдателей и для СМИ будут выдавать представители ДНР и ЛНР, считает политолог, глава Единого координационного центра "Донбасс" Олег Саакян.
    Выборы
    Выборы на Донбассе 18 октября отменят и перенесут - эксперт
    23:55 22.09.2015
    242Избирательная кампания по местным выборам
    Выборы на Донбассе пройдут чуть позже, но это уже будут выборы на тех территориях, которые не будут контролироваться украинской стороной, считает политолог, глава Единого координационного центра "Донбасс" Олег Саакян.
    Будни силовиков в зоне АТО
    Обострение ситуации на Донбассе будет после заседания Генассамблеи ООН - эксперт
    23:34 22.09.2015
    378Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    Для формирования правильной повестки на заседании ООН, либо же после выборов, может использоваться давление на Украину и на мир, считает политолог, глава Единого координационного центра "Донбасс" Олег Саакян.
    Последствия обстрела Сартаны под Мариуполем. Архивное фото
    Перемирие на Донбассе: бои возобновятся в октябре – политолог
    12:34 22.09.2015
    1688Немирное перемирие на Донбассе.
    Глава Донецкой ВГА Павел Жебривский высказал уверенность, что перемирие на Донбассе скоро может закончится. Политолог Олег Саакян не только поддержал мнение Жебривского, но и назвал приблизительную дату начала нового обострения конфликта.
    Будни силовиков в зоне АТО
    Украине могут навязать результаты выборов в ЛНР и ДНР - эксперт
    11:36 22.09.2015
    3804Избирательная кампания по местным выборам
    Как предполагает глава Единого координационного центра "Донбасс" Олег Саакян, выборы на неподконтрольной территории Донбасса могут быть перенесены, чтобы провести переговоры.
    В Харькове во время шествия прогремел взрыв
    В Харькове любое скопление людей несет потенциальную угрозу – эксперт
    13:00 23.02.2015
    380Теракт в Харькове
    Политолог Олег Саакян сообщил, что правоохранители крайне активно отговаривали организаторов акции возле Дворца спорта отменить ее, опираясь на мнение собственных аналитиков о том, что угрозы террористического акта достаточно велики.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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