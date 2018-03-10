Политолог Олег Саакян заявил в эфире "ГС", что будущее формата переговоров будет связано с результатами встречи президентов, поскольку Эммануэль Макрон определится, стоит ли ему ввязываться в эту "битву".
Политолог Олег Саакян сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что публикация имен депутатов-прогульщиков не повлияет на народных избранников, и в дальнейшем они все равно будут пропускать заседания парламента.
Запуск е-декларирования политолог Олег Саакян назвал прорывом, однако саботаж системы со стороны элит продолжится. По его словам, краеугольным камнем является даже не публичность деклараций, а уголовная ответственность за неправдивые данные.
Политолог Олег Саакян заявил, что Европа заинтересована не в восстановлении, а перестройке Донбасса. А экс-глава Луганской области Георгий Тука уверен, что партнеры Украины уже готовы оказывать финансовую помощь пострадавшему региону.
Политолог Олег Саакян в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что выборы на Донбассе на сегодняшний день невозможны. По мнению эксперта, результатом такого волеизъявления будет сворачивание конфликта до внутриукраинского.
Выборы на Донбассе пройдут чуть позже, но это уже будут выборы на тех территориях, которые не будут контролироваться украинской стороной, считает политолог, глава Единого координационного центра "Донбасс" Олег Саакян.
Для формирования правильной повестки на заседании ООН, либо же после выборов, может использоваться давление на Украину и на мир, считает политолог, глава Единого координационного центра "Донбасс" Олег Саакян.
Глава Донецкой ВГА Павел Жебривский высказал уверенность, что перемирие на Донбассе скоро может закончится. Политолог Олег Саакян не только поддержал мнение Жебривского, но и назвал приблизительную дату начала нового обострения конфликта.
Политолог Олег Саакян сообщил, что правоохранители крайне активно отговаривали организаторов акции возле Дворца спорта отменить ее, опираясь на мнение собственных аналитиков о том, что угрозы террористического акта достаточно велики.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".