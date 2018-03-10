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    Олег Постернак

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Олег Постернак
    Не ждите от депутатов многого, дайте время - политолог
    13:01 10.09.2017
    223Горячая осень 2017: новый политсезон
    В новом политсезоне в Раде остались прежние проблемы - отсутствие надежного большинства и высокая степень недоверия внутри депутатского корпуса, считает политолог Олег Постернак.
    Олег Постернак
    Политики матерятся из-за конкуренции и для популярности - эксперт
    07:47 17.08.2017
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    Чиновники и депутаты считают, что использование нецензурной лексики придает им крутости и оригинальности, поэтому некоторым приходится изощрятся, чтобы стать особенным, считает политтехнолог Олег Постернак.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    (Не)гражданин Саакашвили: власть зачищает политическое поле – эксперт
    08:37 28.07.2017
    288"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Лишение политиков украинского гражданства политтехнолог Олег Постернак считает "гибридными репрессиями": если ранее потенциальных оппозиционеров арестовывали, то при нынешней власти принуждают покинуть территорию Украины.
    Олег Постернак
    Дискредитация НАПК: в ход пошли большие деньги – политтехнолог
    11:45 16.06.2017
    294
    Политтехнолог Олег Постернак заявил, что постоянные скандалы вокруг и внутри НАПК могут сказаться на международном авторитете Украины, поскольку западные партнеры пристально следят за деятельностью антикоррупционных структур в стране.
    Митинг против внедрения рынка земли под Верховной Радой
    Политтехнолог: власть научилась гасить протестные настроения в обществе
    08:17 15.06.2017
    427Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Политтехнолог Олег Постернак заявил, что у людей есть основания выходить на протесты, поскольку половина населения страны находится за чертой бедности, но власть использует целые информстратегии для отвлечения украинцев.
    Олег Постернак
    Эксперт: силовой разгон блокады установит новую линию конфликтов в политике
    02:17 15.03.2017
    590Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Политтехнолог Олег Постернак в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что силовой разгон блокады позволит "Самопомочи" и УКРОПУ стать оппозицией.
    Кабинет министров Украины
    Власти используют ЧП в энергетике для поднятия цен на коммуслуги - эксперт
    03:20 14.02.2017
    400Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    В эфире радиостанции Голос Столицы политтехнолог Олег Постернак рассказал об интересах правительства в введении чрезвычайного положения в энергетики.
    Олег Постернак. Архивное фото
    Политтехнолог о накале отношений между Польшей и Украиной
    17:07 27.01.2017
    1776Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Историк, политтехнолог Олег Постернак в эфире "ГС" высказал мнение, что, возможно, конфликтные ситуации между Украиной и Польшей инспирированы извне.
    Олег Постернак
    Закон о госязыке — быть или не быть, резолюция ПАСЕ по Украине. Мнение эксперта
    12:13 24.01.2017
    514375% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    В Раде зарегистрировали три законопроекта относительно государственного языка, а нардеп Геращенко заявил, что покушение на него и убийство Павла Шеремета планировалось одним центром в РФ.
    Олег Постернак
    Не обошлось без кукловода. Политтехнолог о Савченко и ее проекте
    11:16 28.12.2016
    4750Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Политтехнолог Олег Постернак в эфире "ГС" заявил, что для раскрутки политического проекта нужны немалые деньги, поэтому весьма вероятно, что Савченко финансируют со стороны.
    Олег Постернак
    Мэр Кличко в оценках киевлян и политтехнологов
    13:25 09.12.2016
    1373Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Виталий Кличко отчитался о своей работе. Политтехнолог Олег Постернак и радиослушатели ГС дали свою оценку деятельности мэра столицы, а также прокомментировали его шансы занять этот пост во второй раз.
    Олег Постернак
    Интересы Саакашвили и Садового совпадают - Постернак
    09:24 29.11.2016
    388"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Политтехнолог Олег Постернак в эфире "ГС" заявил, что Порошенко в связи с созданием Саакашвили партии займет выжидательную позицию, пока сможет управлять рейтингом новой политсилы.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Постернак: вступление Коломойского в "УКРОП" - подготовка к досрочным выборам
    20:29 25.11.2016
    709
    В эфире радиостанции Голос Столицы политтехнолог Олег Постернак заявил, что Коломойский с вступлением в "УКРОП" сможет влиять на партийный список политсилы.
    Работа магазина
    Эксперт: по наполнению потребкорзины можно судить о коллапсе в стране
    14:35 13.10.2016
    993Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Политтехнолог Олег Постернак в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что с нынешним уровнем бедности и коррупции большая часть населения страны вынуждена думать исключительно о выживании.
    Верховная Рада. Архивное фот
    АП стремится, чтобы довыборы в Раду в июле выиграли ее люди — эксперт
    11:25 22.06.2016
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    Политтехнолог Олег Постернак отметил, что выборы 17 июля являются важными для власти, поскольку она стремится сформировать устойчивое большинство в Верховной Раде.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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