Чиновники и депутаты считают, что использование нецензурной лексики придает им крутости и оригинальности, поэтому некоторым приходится изощрятся, чтобы стать особенным, считает политтехнолог Олег Постернак.
Лишение политиков украинского гражданства политтехнолог Олег Постернак считает "гибридными репрессиями": если ранее потенциальных оппозиционеров арестовывали, то при нынешней власти принуждают покинуть территорию Украины.
Политтехнолог Олег Постернак заявил, что постоянные скандалы вокруг и внутри НАПК могут сказаться на международном авторитете Украины, поскольку западные партнеры пристально следят за деятельностью антикоррупционных структур в стране.
Политтехнолог Олег Постернак заявил, что у людей есть основания выходить на протесты, поскольку половина населения страны находится за чертой бедности, но власть использует целые информстратегии для отвлечения украинцев.
Виталий Кличко отчитался о своей работе. Политтехнолог Олег Постернак и радиослушатели ГС дали свою оценку деятельности мэра столицы, а также прокомментировали его шансы занять этот пост во второй раз.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".