Дорогам в Николаевской, Одесской и Херсонской областях нужны капитальные вложения и более серьезные решения, чем то, что сегодня предлагает Гройсман, считает эксперт по дорожному строительству Олег Островерхий.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.