В ходе встречи в Париже глав ведущих космических агентств, сотрудничающих по программе МКС, руководитель Федерального космического агентства Олег Остапенко и глава NASA Чарльз Болден затронули вопрос о продлении работы станции до 2024 года.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении главой Роскосмоса бывшего замминистра обороны Олега Остапенко. В четверг же глава правительства провел рабочую встречу с Остапенко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.