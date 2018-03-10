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    Олег Омельницкий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Еврономера с литовской регистрацией
    Автоэксперт: "еврономера" убили сегмент новых недорогих авто
    08:18 07.12.2017
    1932Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Массовое обнищание населения почти полностью убило сегмент дешевых новых автомобилей. Небогатые украинцы массово завозят в Украину машины на транзитных еврономерах за 3-5 тысяч евро, не выплачивая при этом никаких денег за растаможку и постановку за учет.
    Пробка
    Омельницкий: на авторынке Украины начался подъем после "тяжелого падения"
    20:11 02.03.2016
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    Генеральный директор информационно-аналитической группы "Автоконсалтинг" Олег Омельницкий отметил, что еще с декабря 2015 года на украинском авторынке начались позитивные тенденции, которые продолжаются и дальше.
    Toyota FT1 concept car
    Эксперт: текущий год - один из худших по автопродажам за последние 20 лет
    16:09 27.08.2015
    70Экономический кризис
    Гендиректор информационно-аналитической группы "Автоконсалтинг" Олег Омельницкий уточнил, что позитив на авторынке начнется тогда, когда начнет демонстрировать какой-то позитив экономическая ситуация в стране.
    Автомобиль Mazda. Архивное фото
    Авторынок Украины за год сократился на 62%. Комментарий эксперта
    08:12 27.08.2015
    370Украина, экономика, катастрофа
    В июле рынок автопродаж в Украине показал незначительный рост, заявил гендиректор информационно-аналитической группы "Автоконсалтинг" Олег Омельницкий. Он отметил, что это может стать лакмусовой бумажкой для других секторов экономики.
    Автомобили
    За семь месяцев автомобильный рынок обвалился на 62% - эксперт
    12:59 26.08.2015
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    Генеральный директор "Автоконсалтинга" Олег Омельницкий прогнозирует дальнейшее плавное падение авторынка, но при этом отмечает некоторое увеличение спроса на коммерческий транспорт.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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