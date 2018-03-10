Массовое обнищание населения почти полностью убило сегмент дешевых новых автомобилей. Небогатые украинцы массово завозят в Украину машины на транзитных еврономерах за 3-5 тысяч евро, не выплачивая при этом никаких денег за растаможку и постановку за учет.
Генеральный директор информационно-аналитической группы "Автоконсалтинг" Олег Омельницкий отметил, что еще с декабря 2015 года на украинском авторынке начались позитивные тенденции, которые продолжаются и дальше.
Гендиректор информационно-аналитической группы "Автоконсалтинг" Олег Омельницкий уточнил, что позитив на авторынке начнется тогда, когда начнет демонстрировать какой-то позитив экономическая ситуация в стране.
В июле рынок автопродаж в Украине показал незначительный рост, заявил гендиректор информационно-аналитической группы "Автоконсалтинг" Олег Омельницкий. Он отметил, что это может стать лакмусовой бумажкой для других секторов экономики.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".