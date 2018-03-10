1932

Массовое обнищание населения почти полностью убило сегмент дешевых новых автомобилей. Небогатые украинцы массово завозят в Украину машины на транзитных еврономерах за 3-5 тысяч евро, не выплачивая при этом никаких денег за растаможку и постановку за учет.