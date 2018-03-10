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    Олег Мартыненко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Журналисты, камера, пресс-конференция
    Права человека и журналиста в ежовых рукавицах украинской власти
    12:20 21.01.2018
    631Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    В Украине идет масштабное наступление на основные права и свободы человека: свободу выражения мнений, свободу СМИ и свободу ассоциаций под видом противостояния с российской агрессией и борьбы с антиукраинской пропагандой.
    Хатия Деканоидзе
    Эксперт о контракте Деканоидзе
    12:54 15.11.2016
    1152"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Эксперт в сфере правоохранительной деятельности Олег Мартыненко в эфире "ГС" заявил, что Хатия Деканоидзе отработала на посту главы Нацполиции в качестве фрилансера, нанятого международным агентством.
    Олег Мартыненко
    Три независимые маленькие армии подчиняются только Авакову - Мартыненко
    17:41 05.11.2016
    10794Взрыв в здании полиции в Ровно
    Из-за бездействия руководства МВД в стране растет преступность. Но главам силового ведомства на это, мягко говоря, наплевать, они преследуют другие цели, считают эксперты.
    Патрульная полиция. Архивное фото
    Только часть уголовных дел против полицейских дойдет до суда – эксперт
    17:24 29.04.2016
    75День полиции: успех или провал?
    Директор Центра исследований правоохранительной деятельности Олег Мартыненко считает, что если из 400 открытых уголовных дел в отношении полицейских менее 300 попадут в суд – это будет хорошо.
    Старт набора в патрульную полицию Северодонецка Луганской области
    Коррупция, "бывшие" и "свои". Реформа МВД оказалась "косметической" – эксперт
    11:01 09.11.2015
    1472Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Последствия реформы МВД: останутся старые кадры, сохранится дисбаланс в зарплатах, а при отсутствии внутреннего и внешнего контроля все коррупционные схемы в МВД также останутся, считает эксперт Олег Мартыненко.
    Старт набора в патрульную полицию Мариуполя
    Эксперт о реформе МВД: останутся и старые схемы, и "старые и лица"
    09:21 09.11.2015
    280Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Директор Центра исследований правоохранительной деятельности Олег Мартыненко считает, что пока реформа правоохранительной системы остается на бумаге, однако она могла бы быть успешной, если бы к "старым людям" применили "новые правила игры".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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