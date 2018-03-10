В Украине идет масштабное наступление на основные права и свободы человека: свободу выражения мнений, свободу СМИ и свободу ассоциаций под видом противостояния с российской агрессией и борьбы с антиукраинской пропагандой.
Последствия реформы МВД: останутся старые кадры, сохранится дисбаланс в зарплатах, а при отсутствии внутреннего и внешнего контроля все коррупционные схемы в МВД также останутся, считает эксперт Олег Мартыненко.
Директор Центра исследований правоохранительной деятельности Олег Мартыненко считает, что пока реформа правоохранительной системы остается на бумаге, однако она могла бы быть успешной, если бы к "старым людям" применили "новые правила игры".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.