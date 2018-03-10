В столице предложили создать экологическую полицию, которая будет контролировать чистоту. Депутат Киевского совета Олег Костюшко считает, что вопрос порядка в Киеве нужно решать комплексно, создав муниципальную полицию.
Член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Олег Костюшко считает, что раздельный сбор отходов в Киеве возможен, если киевляне согласны будут увидеть в платежках дополнительную сумму.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.