Мировые СМИ продолжают следить за ситуацией в Украине, акцентируя внимание на запрете российских фильмов, сериалов, а также выступлениях российских артистов. Как отразится такая ситуация на дальнейшем взаимоотношении двух стран?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.