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    Олег Белов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Заседание суда по делу Олега Белова
    В РФ убийца жены и шестерых детей получил пожизненный срок
    04:39 30.06.2016
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    В ходе прений гособвинение попросило назначить Белову пожизненное заключение, а также удовлетворить гражданский иск потерпевшей, тещи Белова, о компенсации морального вреда в 5 миллионов рублей.
    Подозреваемый в убийстве жены и шестерых детей Белов
    Задержан полицейский по делу о халатности после убийства семьи в РФ
    02:51 06.08.2015
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    Следственный комитет РФ возбудил дело в отношении пяти сотрудников полиции, бездействие которых, по версии следствия, привело к массовому убийству в Нижнем Новгороде.
    Подозреваемый в убийстве своей семьи в Нижнем Новгороде Олег Белов
    Жена предполагаемого убийцы 6 детей в РФ не менее 6 раз обращалась в полицию
    15:59 05.08.2015
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    Как отмечается, однако должностными лицами отдела полиции ее обращения должным образом не рассмотрены. В отношении Белова никаких мер не принято, что сделало возможным совершение им жестоких убийств.
    Подозреваемый в убийстве своей семьи в Нижнем Новгороде Олег Белов
    Убийство 6 детей в РФ: задержанный отец находится в реанимации
    08:47 05.08.2015
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    При задержании Белов оказал вооруженное сопротивление, полицейским пришлось применить оружие. Предварительно, ранение он получил в живот, и его доставили в одну из больниц.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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