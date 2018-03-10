Оксана Шелест, задержанная вместе с главой Гражданского корпуса "Азов-Крым" Станиславом Красновым, сообщила журналистам подробности задержания ее спецподразделением "Альфа" Службы безопасности Украины.
Оксане Шелест инкриминируют ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами). По словам Андрея Билецкого, она должна находиться дома в ночное время.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.