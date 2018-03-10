По словам пресс-секретаря аэропорта "Борисполь" Оксаны Ожиговой, в Украине работают авиакомпании, которые предлагают гибридную модель перевозок, но это не то, что ожидают пассажиры от low cost компаний.
Пресс-секретарь аэропорта "Борисполь" Оксана Ожигова отметила, что большая часть пассажиров через аэропорты Москвы осуществляла транзит в Америку, Азию. Сейчас этот пассажиропоток переориентировался на европейские пересадочные узлы.
Из-за забастовки в немецкой авиакомпании Lufthansa в международном аэропорту "Борисполь" тоже отменяют рейсы. Пресс-секретарь аэропорта "Борисполь" Оксана Ожигова отметила, что информации от авиакомпании относительно ситуации на вторник еще нет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".