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    Оксана Ожигова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Аэропорт Борисполь
    В аэропорту "Борисполь" отчитались о высоком уровне безопасности
    11:08 22.03.2016
    112Стрельба в немецком кинотеатре
    Как заявила пресс-секретарь аэропорта Оксана Ожигова, подобные случаи (как в Брюсселе - ред.)в "Борисполе" невозможны, по крайней мере на территории аэропорта.
    Самолет. Архивное фото
    В Украине нет "чистых" low cost компаний – Ожигова
    10:16 02.03.2016
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    По словам пресс-секретаря аэропорта "Борисполь" Оксаны Ожиговой, в Украине работают авиакомпании, которые предлагают гибридную модель перевозок, но это не то, что ожидают пассажиры от low cost компаний.
    В аэропорту Борисполь
    Пассажиропоток из-за прекращения авиасообщения с РФ не изменился – "Борисполь"
    09:34 02.03.2016
    552Закрытое небо. Новые санкции против российских авиакомпаний
    Пресс-секретарь аэропорта "Борисполь" Оксана Ожигова отметила, что большая часть пассажиров через аэропорты Москвы осуществляла транзит в Америку, Азию. Сейчас этот пассажиропоток переориентировался на европейские пересадочные узлы.
    Самолет авиакомпании Lufthansa. Архивное фото
    Пассажиры Lufthansa в Киеве поселены в отелях или летят другими рейсами
    19:15 09.11.2015
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    Из-за забастовки в немецкой авиакомпании Lufthansa в международном аэропорту "Борисполь" тоже отменяют рейсы. Пресс-секретарь аэропорта "Борисполь" Оксана Ожигова отметила, что информации от авиакомпании относительно ситуации на вторник еще нет.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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