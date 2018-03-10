Адвокат народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука Оксана Мельник сообщила, что ее подзащитный прекратит голодовку после встречи с генеральным прокурором. Нардеп чувствует себя нормально, добавила адвокат.
Адвокат предположила, что это видео опубликовано для того, чтобы показать, что ее подзащитный - одиозная фигура. По ее словам, если найдут того, кто разместил видео, будут подавать иск о защите чести достоинства и деловой репутации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".