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    Оксана Мельник

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Суд по делу Игоря Мосийчука
    Адвокат: Мосийчук будет голодать до встречи с Шокиным
    17:50 21.09.2015
    201Политическая коррупция в Раде. Дело Мосийчука
    Адвокат народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука Оксана Мельник сообщила, что ее подзащитный прекратит голодовку после встречи с генеральным прокурором. Нардеп чувствует себя нормально, добавила адвокат.
    Суд по делу Игоря Мосийчука
    Адвокат Мосийчука допускает, что скандальное видео с ГАИ - элемент давления
    16:51 20.09.2015
    644Политическая коррупция в Раде. Дело Мосийчука
    Адвокат предположила, что это видео опубликовано для того, чтобы показать, что ее подзащитный - одиозная фигура. По ее словам, если найдут того, кто разместил видео, будут подавать иск о защите чести достоинства и деловой репутации.
    Суд по делу Игоря Мосийчука
    Решение суда о взятии Мосийчука под стражу будет обжаловано – адвокат
    15:58 19.09.2015
    380Политическая коррупция в Раде. Дело Мосийчука
    Согласно информации адвоката Оксаны Мельник, решение Печерского суда о взятии народного депутата Игоря Мосийчука под стражу может быть обжаловано в течение 5 дней в Апелляционном суде Киева.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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