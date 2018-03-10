На реформу образования нужны большие средства и не один год, говорит советник министра образования Украины Оксана Макаренко. В министерстве рассчитывают получить около трех миллиардов долларов за 10 лет.
В Министерстве образования и науки выступили с инициативой о введении обязательного ВНО в 9 классе средней школы. Как заявила эксперт Оксана Макаренко, дополнительные экзамены будут стимулировать администрации школ улучшать качество преподавания.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.