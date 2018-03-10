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Оксана Калетник
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
3
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Экс-коммунистка Калетник вышла замуж в замке в Шотландии
13:59 04.10.2017
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СБУ назвала экс-нардепов, против которых открыты уголовные производства
17:02 16.01.2015
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Рост криминала в Украине.
Служба безопасности Украины открыла уголовные производства о причастности бывших народных депутатов к посягательству на территориальную целостность Украины.
Экс-нардеп Калетник: против меня фабрикуют дело
16:52 20.11.2014
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Депутат Верховной Рады VII созыва от КПУ Оксана Калетник считает, что власть не может справиться с проблемами в стране и пытается отвлечь общество заменяя "хлеб на зрелища".
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