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    Оксана Баюл

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Оксана Баюл
    Суд в США отклонил иск фигуристки Баюл о мошенничестве на $57 млн
    12:32 12.05.2014
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    Федеральный суд Нью-Йорка отклонил иск чемпионки мира по фигурному катанию уроженки Украины Оксаны Баюл, утверждавшей, что она лишилась миллионов долларов в результате мошенничества в 1990-х годах.
    Оксана Баюл
    Олимпийская чемпионка Оксана Баюл требует $5 млн у телеканала NBC
    08:30 06.02.2013
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    Украинка Баюл стала чемпионкой мира в 1993 году, а спустя год победила на Олимпиаде в норвежском Лиллехаммере. После окончания спортивной карьеры Баюл переехала жить в США, но сохранила украинское гражданство.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
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