Украинка Баюл стала чемпионкой мира в 1993 году, а спустя год победила на Олимпиаде в норвежском Лиллехаммере. После окончания спортивной карьеры Баюл переехала жить в США, но сохранила украинское гражданство.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.