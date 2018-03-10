Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что "Россия сама подписалась под основополагающими принципами о праве каждого государства выбирать свои собственные приоритеты по безопасности в диапазоне международных соглашений".
Любой рост числа военных из РФ в Крыму, по мнению НАТО, увеличит напряженность и подорвет перемирие на востоке Украины, передает агентство "Рейтер" со ссылкой на заявление официального представителя организации Оаны Лунгеску.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".