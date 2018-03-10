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    Оана Лунгеску

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    НАТО
    НАТО прокомментировало учения России и Белоруссии
    14:25 30.08.2017
    480"Запад-2017": учения России и Белоруссии
    Официальный представитель альянса Оана Лунгеску отметила, что уклонение от необходимой прозрачности только поднимает вопросы о природе и целях учений "Запад-2017".
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг
    Столтенберг отметил расхождения с Россией по Украине
    15:47 07.02.2015
    677Мюнхенская конференция по безопасности-2015
    Его слова передала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску после разговора Йенса Столтенберга с Сергеем Лавровым. По ее словам, они оценивают конфликт в Украине по-разному.
    Штаб-квартира НАТО
    В НАТО удивлены словами РФ о гарантиях невступления Украины в альянс
    14:15 19.11.2014
    343НАТО: надо или не надо?
    Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что "Россия сама подписалась под основополагающими принципами о праве каждого государства выбирать свои собственные приоритеты по безопасности в диапазоне международных соглашений".
    Учения войск РФ
    НАТО считает, что рост числа военных РФ в Крыму подорвет перемирие
    22:25 16.09.2014
    128НАТО: надо или не надо?
    Любой рост числа военных из РФ в Крыму, по мнению НАТО, увеличит напряженность и подорвет перемирие на востоке Украины, передает агентство "Рейтер" со ссылкой на заявление официального представителя организации Оаны Лунгеску.
    Войска НАТО. Архивное фото
    В НАТО не подтвердили присутствие офицеров альянса в Мариуполе
    16:57 01.09.2014
    653НАТО: надо или не надо?
    "По этому конкретному вопросу я скажу, что я не знаю о присутствии каких-либо офицеров НАТО в Мариуполе", - сказала Лунгеску.
    Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, архивное фото
    НАТО: РФ может ввести войска в Украину под предлогом гуманитарной миссии
    16:25 06.08.2014
    543Гуманитарная катастрофа в Донецке и Луганске
    НАТО опасается, что Россия может использовать гуманитарную или миротворческую операцию как предлог для отправки войск на восточную Украину, заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.
    Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
    Предложение Путина может стать первым шагом РФ по деэскалации - НАТО
    18:12 24.06.2014
    151Инициатива России об использовании своих войск на территории Украины
    НАТО считает, что предложение президента РФ Владимира Путина отменить постановление СФ об использовании ВС РФ в Украине может быть первым практическим шагом России к деэскалации кризиса.
    Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
    НАТО констатирует глубокое расхождение взглядов с РФ по Украине
    18:02 02.06.2014
    38Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Генсек НАТО по результатам заседания Совета Россия-НАТО (СРН) констатировал фундаментальное расхождение позиций альянса и России по украинскому кризису.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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