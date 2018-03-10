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Более 9 тысяч человек пройдут через судебное разбирательство после попытки госпереворота в Турции, от работы отстраняют сотрудников различных ведомств и СМИ, официальные лица при этом отвергают обвинения в том, что людей арестовывают по заранее подготовленным спискам.