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    Нуман Куртулмуш

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Турция после попытки военного переворота
    Правительство Турции продлило режим ЧП
    23:52 17.04.2017
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    Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш в понедельник заявил, что есть рекомендация Совета национальной безопасности о продлении режима ЧП еще на три месяца, и правительство поддержало ее.
    Флаг Турции
    Правительство Турции продлило действие режима ЧП еще на 3 месяца
    19:45 03.10.2016
    43Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС
    Вице-премьер Нуман Куртулмуш сообщил, что на заседании правительства было принято решение продлить режим чрезвычайного положения еще на 90 дней, начиная 19 октября.
    Турция во время попытки военного переворота
    Власти Турции заявили, что угрозы военного переворота больше нет
    22:28 24.07.2016
    116Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС
    Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил в эфире одного из телеканалов, что страна вскоре устранит атмосферу недоверия, возникшую в армии после попытки переворота, авторитет всех государственных институтов будет защищен.
    Массовые аресты подозреваемых в участии в попытке военного переворота в Турции
    Турция после переворота: будут судить девять тысяч человек
    10:49 20.07.2016
    651Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС
    Более 9 тысяч человек пройдут через судебное разбирательство после попытки госпереворота в Турции, от работы отстраняют сотрудников различных ведомств и СМИ, официальные лица при этом отвергают обвинения в том, что людей арестовывают по заранее подготовленным спискам.
    Флаг Турции
    Турция продолжит прием сирийских беженцев - вице-премьер
    21:57 07.02.2016
    59Мигранты штурмуют ЕС
    Согласно заявлению вице-премьера Турции Нумана Куртулмуша, Турция достигла предела своих возможностей по приему беженцев. При этом страна не в состоянии сказать беженцам "не приезжайте".
    Флаг Турции
    Турция обвиняет сирийских курдов в этнических чистках
    02:38 17.01.2016
    111Военная кампания против "Исламского государства"
    Как заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, "в некоторых регионах с преимущественно арабским населением, где также проживают и туркмены, под предлогом борьбы с ИГ проведены этнические чистки".
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    Начался визит Климкина в Турцию
    10:43 01.08.2015
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    Согласно информации, министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время визита в Турцию выступит с речью и проведет встречу с вице-премьер-министром Турции Нуманом Куртулмушем.
    Флаг Турции
    Турция согласилась помогать Газе вместо ООН
    17:42 28.01.2015
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    Как отметил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, "если ООН не может восстановить Газу, то это делает Турция".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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