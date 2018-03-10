Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил в эфире одного из телеканалов, что страна вскоре устранит атмосферу недоверия, возникшую в армии после попытки переворота, авторитет всех государственных институтов будет защищен.
Более 9 тысяч человек пройдут через судебное разбирательство после попытки госпереворота в Турции, от работы отстраняют сотрудников различных ведомств и СМИ, официальные лица при этом отвергают обвинения в том, что людей арестовывают по заранее подготовленным спискам.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".