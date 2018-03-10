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    Нина Гребешкова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Юрий Никулин и Нина Гребешкова в фильме Бриллиантовая рука
    Нина Гребешкова. В жизни, в кино и на сцене 
    06:33 30.11.2015
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    После того, как Нина Гребешкова стала женой режиссера Леонида Гайдая, она посвятила себя комедийному жанру мужа. Впервые актриса снялась у Гайдая в небольшой роли доктора в его комедии "Кавказская пленница" (1966).
    Актриса Нина Гребешкова
    Актриса Нина Гребешкова отмечает 85-летие
    16:55 29.11.2015
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    В кино Гребешкова начала сниматься в 1949 году в студенческие годы. Зрителям Гребешкова запомнилась прежде всего как жена Семена Семеныча Горбункова в "Бриллиантовой руке".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
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