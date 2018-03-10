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    Нилс Муйжниекс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс
    Комиссар СЕ по правам человека посетит Донецк в ближайшие месяцы
    09:58 29.01.2016
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    Нилс Муйжниекс в июле прошлого года уже посещал Донецк. В этот раз он намерен оценить гуманитарную ситуацию и изучить вопросы защиты прав человека.
    Здание Совета Европы в Страсбурге
    Все нерегулярные военные формирования в Донбассе надо распустить - СЕ
    00:59 04.11.2015
    1221Донбасс: годовщина Минских соглашений
    По словам комиссара Нилса Муйжниекса, лакмусовой бумажкой успеха реформ в правоохранительной системе будут способность к борьбе с безнаказанностью и расследования преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов.
    Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс
    Комиссар СЕ выступает за допуск гуманитарной помощи на восток Украины
    01:05 05.07.2015
    64Переговоры по Донбассу
    Комиссар призвал "обе стороны принять практические шаги для того, чтобы облегчить доступ гуманитарной помощи для пострадавших общин по обе стороны разделительной линии и в буферной зоне".
    Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс
    Комиссар СЕ посетит Донецк и Киев в начале следующего года
    17:57 04.07.2015
    123Переговоры по Донбассу
    По словам комиссара, должен быть также рассмотрен вопрос о создании гуманитарного коридора для того, чтобы ускорить доставку гуманитарной помощи пострадавшему населению.
    Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс
    В СЕ требуют ответственности за нарушения прав человека в Украине
    17:10 04.07.2015
    655Обстрелы на Донбассе
    Комиссар Совета Европы призвал обе стороны строго соблюдать положения международного гуманитарного права и сделать все возможное, чтобы уменьшить страдания гражданского населения.
    Флаг Донецкой народной республики
    Комиссар СЕ поднимет в ЕС вопрос об отмене пропускного режима в Донбассе
    17:55 01.07.2015
    376Переговоры по Донбассу
    Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс на встрече с представителями ДНР сообщил, что будет поднят вопрос относительно необходимости прекращения пропускной системы между ДНР и Украиной.
    Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс
    Еврокомиссар по правам человека Муйжниекс прибыл в Донецк - ДНР
    16:30 30.06.2015
    524Обстрелы на Донбассе
    Как сообщили в администрации главы ДНР, основной целью визита Нилса Муйжниекса в Донецк является ознакомление с гуманитарной ситуацией в регионе, а также положением наименее защищенных слоев населения.
    Флаг Евросоюза
    Украину посетит комиссар Совета Европы по правам человека
    09:16 29.06.2015
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    В ходе визита комиссара Совета Европы по правам человека Нилса Муйжниекса запланированы встречи с руководством государства, а также посещение Донецкой и Луганской областей. Визит продлится до 3 июля.
    Митинг-реквием по случаю 71-ой годовщины депортации крымских татар
    Комиссар СЕ едет в Крым, чтобы оценить ситуацию с правами человека
    02:33 20.05.2015
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    Нильс Муйжниекс, представляя свой ежегодный доклад в ПАСЕ, он заявил, что "с большой озабоченностью" следит за ситуацией с правами человека в Крыму.
    Ополчение ЛНР Архивное фото
    Конфликт в Донбассе имеет разрушительные последствия для прав человека - СЕ
    14:41 08.12.2014
    130Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    По словам комиссара, он подчеркивал необходимость привлечения к ответственности виновных в тяжких преступлениях в ходе всех четырех своих визитов в Украину в течение этого года.
    Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс
    Комиссар СЕ решил поехать на юго-восток Украины "поговорить с людьми"
    15:54 01.12.2014
    189Реакция в мире на события в Украине
    Последний раз комиссар посещал Киев, а также Симферополь и Москву в начале сентября этого года. По его словам, "он хочет поговорить с людьми на месте".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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