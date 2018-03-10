По словам комиссара Нилса Муйжниекса, лакмусовой бумажкой успеха реформ в правоохранительной системе будут способность к борьбе с безнаказанностью и расследования преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов.
Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс на встрече с представителями ДНР сообщил, что будет поднят вопрос относительно необходимости прекращения пропускной системы между ДНР и Украиной.
Как сообщили в администрации главы ДНР, основной целью визита Нилса Муйжниекса в Донецк является ознакомление с гуманитарной ситуацией в регионе, а также положением наименее защищенных слоев населения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".