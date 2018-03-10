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    Никос Анастасиадис

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Президент Кипра взял с приюта собаку
    Президент Кипра взял собаку из приюта
    22:31 14.09.2017
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    Пресс-служба правительства сообщила, что президент взял шестимесячного щенка из приюта "Аргос" и сам дал ему кличку. В беседе с журналистами Анастасиадис призвал всех хорошо относиться к животным, которые верны человеку.
    Захваченный египетский самолет А-320 компании Egyptair на Кипре в аэропорту Ларнаки
    Президент Кипра: Захват А320 не был терактом, "все связано с женщиной"
    11:56 29.03.2016
    227Захват пассажирского самолета на Кипре
    Президент Кипра Никос Анастасиадис на пресс-конференции с председателем Европарламента Мартином Шульцем, комментируя инцидент, отметил, что "все всегда связано с женщиной".
    Государственный флаг Украины и Евросоюза
    Президент Кипра: ЕС стоит пересмотреть политику в отношении РФ и Украины
    10:23 21.01.2016
    1240Давос-2016. Итоги переговоров Порошенко
    Никос Анастасиадис считает, что введенные против России санкции не помогают даже Украине. Он призвал поддерживать Украину финансово, а не создавать новые проблемы для ЕС.
    Президент Кипра Никос Анастасиадис с супругой прибыл с официальным визитом в Киев
    Президент Кипра прибыл с официальным визитом в Украину
    12:17 11.12.2015
    196
    Как сообщается, президент Кипра Никос Анастасиадис уже провел встречу с Петром Порошенко. Президента сопровождают министр энергетики, торговли, промышленности и туризма и заместитель официального представителя правительства.
    Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис. Архивное фото
    Президент Кипра посетит Украину
    11:46 10.12.2015
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    В пятницу с президентом Кипра проведет встречу президент Украины Петр Порошенко, глава Кабмина Арсений Яценюк и спикер Верховной Рады Владимир Гройсман.
    Джозеф Байден
    Байден и президент Кипра обсудили ситуацию в Украине
    01:11 07.05.2015
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    Кипр, как и некоторые другие европейские страны, скептически относится к санкциям ЕС и США, однако участвует в них и не блокирует их возможное расширение.
    Президент Кипра Анастасиадис
    Кипр отклонил предложения ООН по возобновлению переговоров с Анкарой
    11:57 08.11.2014
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    Предложение Эйде предусматривает создание двухобщинной группы, которая подробно рассмотрит разделение доходов от месторождений углеводородов после решения кипрской проблемы.
    Президент Кипра Анастасиадис
    Президент Кипра вновь помещен в больницу в Брюсселе
    23:58 23.10.2014
    40
    Как отмечается, на этот раз в профилактических целях. При этом из-за плохого самочувствия президент пропустит саммит ЕС и еврозоны в пятницу.
    Кипр
    Кипр подготовил меры в ответ на вторжение Турции в его экономическую зону
    18:34 21.10.2014
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    Национальный совет Кипра единогласно одобрил восемь ответных мер, говорится в заявлении правительства.
    Остров Кипр
    Президентом Кипра избран Анастасиадис
    07:09 25.02.2013
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    После обработки 100% бюллетеней Анастасиадис набирает 57,5% голосов. Его оппонент Ставрос Малас от левой партии АКЕЛ получает 42,5%.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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