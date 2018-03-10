Пресс-служба правительства сообщила, что президент взял шестимесячного щенка из приюта "Аргос" и сам дал ему кличку. В беседе с журналистами Анастасиадис призвал всех хорошо относиться к животным, которые верны человеку.
Как сообщается, президент Кипра Никос Анастасиадис уже провел встречу с Петром Порошенко. Президента сопровождают министр энергетики, торговли, промышленности и туризма и заместитель официального представителя правительства.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".