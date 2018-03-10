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    Николай Сунгуровский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Вручение повестки. Архивное фото
    То шторм, то штиль. Военные эксперты о волнах мобилизации
    18:36 19.08.2015
    3631Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    По мнению украинских военных экспертов, последующие волны частичной мобилизации будут собирать все меньше граждан, поэтому в Украине нужно создавать профессиональную армию.
    Военнослужащий Вооруженных сил Украины
    В Украине будет нарастать проблема мобилизационного резерва - эксперт
    16:39 19.08.2015
    1206Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Николай Сунгуровский уточнил, что на данный момент все демобилизованные зачисляются в резерв, и в любой момент, как утверждают в Генштабе, они готовы получить оружие и встать в строй.
    Украинские военнослужащие. Архивное фото
    Сунгуровский: с демобилизованными больше проблем, чем с уклонистами
    15:56 19.08.2015
    2436Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Имеет ли право власть, которая "косит" от войны и не вводит в Украине военного положения, требовать от граждан, чтобы они исполняли свой воинский долг, задается вопросом военный эксперт Николай Сунгуровский.
    Украинский силовик в зоне АТО
    Нужно ли Украине военное положение? Опрос экспертов
    18:24 05.08.2015
    1223Демилитаризация Донбасса
    Военные эксперты рассказали, при каких обстоятельствах в Украине может быть введено военное положение, как на это повлияют предстоящие местные выборы и возможно ли возобновление активных боевых действий в Донбассе.
    Подразделения ВСУ закрепились на позициях в Марьинке
    Сунгуровский: военным положением у нас подменяют стратегический план
    14:28 05.08.2015
    254Демилитаризация Донбасса
    Введение военного положения в Украине зависит исключительно от политической воли и способности политических элит достичь консенсуса, считает эксперт по военным вопросам Николай Сунгуровский.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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