Имеет ли право власть, которая "косит" от войны и не вводит в Украине военного положения, требовать от граждан, чтобы они исполняли свой воинский долг, задается вопросом военный эксперт Николай Сунгуровский.
Военные эксперты рассказали, при каких обстоятельствах в Украине может быть введено военное положение, как на это повлияют предстоящие местные выборы и возможно ли возобновление активных боевых действий в Донбассе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".