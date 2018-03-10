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    Николай Статкевич

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Акция оппозиции в Минске
    Акция протеста белорусской оппозиции в Минске 
    01:22 12.10.2015
    387Выборы президента Белоруссии
    Белорусы в воскресенье выбирали главу государства из четырех кандидатов. По данным exit polls, победу одерживает действующий президент Лукашенко. Он набирает, по данным различных организаций, проводивших опросы, около 80% голосов избирателей.
    Акция протеста в Минске
    Оппозиция Белоруссии отказалась признавать итоги выборов президента
    23:58 11.10.2015
    276Выборы президента Белоруссии
    Оппозиционеры раскритиковали досрочное голосование, по итогам которого с 6 по 10 октября на избирательные участки пришли 36,05% избирателей. Они также призвали международное сообщество не признавать выборы в Республике.
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
    Лукашенко помиловал экс-кандидата в президенты Белоруссии Статкевича
    00:15 23.08.2015
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    Белорусский президент, кроме Николая Статкевича, помиловал еще пятерых осужденных, которых европейские чиновники считают политзаключенными: Николая Дедка, Игоря Олиневича, Евгения Васьковича, Артема Прокопенко и Юрия Рубцова.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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