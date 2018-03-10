Белорусы в воскресенье выбирали главу государства из четырех кандидатов. По данным exit polls, победу одерживает действующий президент Лукашенко. Он набирает, по данным различных организаций, проводивших опросы, около 80% голосов избирателей.
Оппозиционеры раскритиковали досрочное голосование, по итогам которого с 6 по 10 октября на избирательные участки пришли 36,05% избирателей. Они также призвали международное сообщество не признавать выборы в Республике.
Белорусский президент, кроме Николая Статкевича, помиловал еще пятерых осужденных, которых европейские чиновники считают политзаключенными: Николая Дедка, Игоря Олиневича, Евгения Васьковича, Артема Прокопенко и Юрия Рубцова.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".