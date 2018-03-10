На третий день жителям Калиновки разрешили вернуться в свои дома. Но в Минобороны предупредили: одиничные взрывы могут продолжаться. Прокуратура пока лишь выдвигает разные версии причин ЧП, а вот Генштаб вообще отрицает свою вину.
Начальник Вооружения Вооруженных сил Украины генерал-майор Николай Шевцов сообщил, что на складе в Калиновке начнется монтаж вышки, на которую будет установлена система раннего обнаружения, средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов сообщил, что пулемет образца 1910 года системы "Максим" предназначен для поражения групповых живых целей и огневых средств противника на дальности до тысячи метров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".