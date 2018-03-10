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    Николай Шевцов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    На третий день жителям Калиновки разрешили вернуться в свои дома. Но в Минобороны предупредили: одиничные взрывы могут продолжаться. Прокуратура пока лишь выдвигает разные версии причин ЧП, а вот Генштаб вообще отрицает свою вину.
    Министерство обороны Украины
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    05:51 29.09.2017
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    14:52 06.12.2016
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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