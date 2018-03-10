4298

На третий день жителям Калиновки разрешили вернуться в свои дома. Но в Минобороны предупредили: одиничные взрывы могут продолжаться. Прокуратура пока лишь выдвигает разные версии причин ЧП, а вот Генштаб вообще отрицает свою вину.