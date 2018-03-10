Выступая в Верховной Раде президент Украины Петр Порошенко заявил, что хотел бы видеть руководителем полиции такого специалиста, как нынешний первый заместитель министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе.
Выступая в Верховной Раде президент Украины Петр Порошенко заявил, что хотел бы видеть руководителем полиции такого специалиста, как нынешний первый заместитель министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".