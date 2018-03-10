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    Николай Полищук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Петр Порошенко
    Порошенко в Раде. Иностранец вполне может возглавить полицию - Полищук
    15:54 04.06.2015
    270Год президента Порошенко
    Выступая в Верховной Раде президент Украины Петр Порошенко заявил, что хотел бы видеть руководителем полиции такого специалиста, как нынешний первый заместитель министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе.
    Президент Украины Петр Порошенко в Верховной Раде
    Полищук: у Згуладзе есть опыт, чтобы возглавить полицию
    15:20 04.06.2015
    187Год президента Порошенко
    Выступая в Верховной Раде президент Украины Петр Порошенко заявил, что хотел бы видеть руководителем полиции такого специалиста, как нынешний первый заместитель министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе.
    Глава Минздрава Украины в новом Кабмине Александр Квиташвили
    Медицинская реформа Квиташвили. Мнение врача и экс-главы Минздрава
    10:13 17.12.2014
    4428Кабмин реформаторов. Первые решения
    Об аспектах реформирования медицины в Украине рассказал бывший народный депутат, нейрохирург Николай Полищук. По его мнению, в стране необходимо вводить страховую медицину.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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