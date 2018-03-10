наверх
10.03.201811:44
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Николай Левченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Николай Левченко. Архивное фото
    Экс-нардеп Левченко пожаловался в Human Rights Watch на уголовное дело
    20:01 27.10.2015
    171
    Экс-депутат Верховной Рады Николай Левченко заявил, что использует международные правозащитные организации, чтобы защитить свои права и репутацию, поскольку это не только угрожает свободе передвижения и наносит ущерб репутации.
    Виктор Шокин. Архивное фото
    Шокин поручил доработать материалы по делам Добкина, Левченко и Ефремова
    14:40 15.04.2015
    361Дело Ефремова. Первый пошел?
    Согласно данным,генпрокурор отдал конкретные указания качественно дорабатывать материалы, которые бы позволили в законный способ, то есть в суде, отстоять позицию.
    Служба Безопасности Украины
    СБУ назвала экс-нардепов, против которых открыты уголовные производства
    17:02 16.01.2015
    405Рост криминала в Украине.
    Служба безопасности Украины открыла уголовные производства о причастности бывших народных депутатов к посягательству на территориальную целостность Украины.
    Вадим Колесниченко. Архивное фото
    СБУ открыла дела о сепаратизме в отношении Колесниченко и Левченко
    23:02 14.11.2014
    364Украина. Политический кризис
    Служба безопасности Украины открыла уголовные производства о причастности бывших народных депутатов к посягательству на территориальную целостность Украины.
    Драка в Раде 23 июля
    Рада 23 июля: инакомыслие наказывается кулаком
    14:54 23.07.2014
    728Возможность запрета Компартии в Украине
    Украинский парламент становится опасным местом для самих депутатов. Представители правящей коалиции день за днем наглядно демонстрируют, что не намерены мириться с инакомыслием.
    Депутаты Свободы Игорь Мирошниченко (слева) и Партии регионов Николай Левченко (справа)
    Партия регионов потребовала наказать обидчиков Левченко
    13:08 23.07.2014
    1223
    Партия регионов после драки в Верховной Раде с участием ее члена Николая Левченко заявила, что подобные действия в отношении их однопартийца не должны остаться безнаказанными.
    Драка в Верховной Раде 22 июля. Видео
    ВИДЕО. Драка в Верховной Раде 22 июля 
    15:29 22.07.2014
    2739Драки в Верховной Раде. Лещенко vs Мельничук
    Нардеп от Партии Регионов Николай Левченко заявил о провале мирного плана президента. После этого спикер Александр Турчинов попросил "пятую колонну прекратить провокации". Депутаты от "Свободы" по-своему отреагировали на слова Левченко.
    Верховная Рада Украины
    Депутаты отказались от каникул, КПУ распадается, оппозиция формируется
    16:58 01.07.2014
    299Политический кризис в Украине
    За последний месяц уже стало традицией, что народные депутаты пробираются на работу в здание парламента через толпу возмущенных заемщиков, требующих перевести их валютные кредиты в гривну.
    Николай Левченко
    "Исчезнувший" депутат от ПР Левченко объявился в Раде - СМИ
    19:24 19.06.2014
    246
    Народный депутат от Партии регионов Николай Левченко, об исчезновении которого ранее сообщили СМИ, появился в Верховной Раде, сообщает в четверг агентство УНИАН.
    Николай Левченко
    Глава Донецкой областной организации Партии регионов исчез - СМИ
    09:15 19.06.2014
    915Спецоперация на востоке Украины
    Народный депутат Украины, председатель Донецкой областной организации Партии регионов Николай Левченко исчез накануне вечером, сообщает в четверг интернет-издание "Новости Донбасса".
    Александр Турчинов
    Турчинов раскалывает общество, заявил депутат Рады от Партии регионов
    19:05 13.05.2014
    9Политический кризис в Украине
    Член фракции ПР Николай Левченко считает, что Александр Турчинов незаконно занимает должность спикера Рады, и.о. президента и главнокомандующего. Кроме того, он еще и раскалывает общество
    Митинг сторонников референдума о статусе Донецкой области
    Депутат: Рада должна амнистировать участников акции протеста в Донецке
    14:25 09.04.2014
    6Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    Верховная Рада Украины должна принять закон об амнистии в отношении людей, взявших под контроль здание Донецкого областного совета, считает глава донецкой областной организации Партии регионов, народный депутат Украины Николай Левченко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны