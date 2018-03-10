Экс-депутат Верховной Рады Николай Левченко заявил, что использует международные правозащитные организации, чтобы защитить свои права и репутацию, поскольку это не только угрожает свободе передвижения и наносит ущерб репутации.
Нардеп от Партии Регионов Николай Левченко заявил о провале мирного плана президента. После этого спикер Александр Турчинов попросил "пятую колонну прекратить провокации". Депутаты от "Свободы" по-своему отреагировали на слова Левченко.
Верховная Рада Украины должна принять закон об амнистии в отношении людей, взявших под контроль здание Донецкого областного совета, считает глава донецкой областной организации Партии регионов, народный депутат Украины Николай Левченко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".