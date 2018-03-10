По данным полиции, "при установке их личных данных выяснилось, что... есть уроженец РФ, 1991 года рождения, который находится в розыске за заведомо ложное сообщение о заминировании Березанской исправительной колонии".
Добровольческое движение "ОУН" намерено уничтожить влияние олигарха Рината Ахметова и свергнуть режим Петра Порошенко. Руководство движения, при этом, не желает признавать, что этот режим пришел к власти благодаря Евромайдану.
В связи с незаконным содержанием под стражей и пыткам бойцов батальона "ОУН" всем подразделениям и ячейкам "ОУН" находиться в готовности к выезду в Киев, сообщает пресс-служба "ОУН" на своей странице в Facebook.
Согласно информации командира подразделения Николая Кохановского, Артемчук встретится с родными уже в ближайшее время. "Его везут в днепропетровскую больницу Мечникова на лечение", - отмечается в сообщении.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".