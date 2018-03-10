Госавтоинспекция Подмосковья составила административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения, не повлёкшее уголовного деяния" на Людмилу Поргину - жену актера Николая Караченцова.
Российский актёр Николай Караченцов был госпитализирован после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. По предварительной информации, за рулем внедорожника находилась супруга знаменитого актера.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".