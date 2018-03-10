наверх
10.03.201807:36
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Николай Караченцов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Народный артист РСФСР Николай Караченцов
    У известного актера обнаружили неоперабельную опухоль
    21:48 04.10.2017
    2049
    Как сообщила супруга актера, в сентябре у Николая Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль. По ее словам, ранее врачам не удавалось выявить новообразование.
    Николай Караченцов. Архивное фото
    Состояние Караченцова ухудшилось
    11:21 21.09.2017
    963
    По информации справочной службы НИИ скорой помощи имени Склифосовского, состояние российского актера Николая Караченцова тяжелое, он в реанимации.
    Народный артист РСФСР Николай Караченцов
    Медики рассказали о состоянии Николая Караченцова
    13:55 20.09.2017
    1248
    В справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщили, что актер Николай Караченцов находится в отделении нейрохирургии, состояние средней тяжести.
    Актер Николай Караченцов (в центре) и его супруга, актриса Людмила Поргина. Архивное фото
    Жену Николая Караченцова могут лишить водительских прав из-за ДТП
    06:18 09.03.2017
    285
    Госавтоинспекция Подмосковья составила административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения, не повлёкшее уголовного деяния" на Людмилу Поргину - жену актера Николая Караченцова.
    ДТП с участием автомобиля, в котором находился Николай Караченцов
    Обнародовано видео с места ДТП, в котором пострадал Николай Караченцов 
    05:30 28.02.2017
    5795
    Российский актёр Николай Караченцов был госпитализирован после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. По предварительной информации, за рулем внедорожника находилась супруга знаменитого актера.
    Народный артист РСФСР Николай Караченцов
    У Караченцова диагностировали сотрясение мозга - источник
    20:57 27.02.2017
    356
    По информации источника, знакомого с ситуацией, актёра Николая Караченцова, попавшего в ДТП под Москвой, осмотрели врачи, было диагностировано сотрясение мозга.
    Николай Караченцов
    Актёр Николай Караченцов госпитализирован после ДТП в Подмосковье
    20:15 27.02.2017
    1049
    Согласно информации правоохранительных органов, столкнулись две машины, в результате чего актер Николай Караченцов был травмирован и госпитализирован.
    Юбилейный вечер Николая Караченцова в Ленкоме, 26 октября 2014
    Николай Караченцов отмечает 70-летний юбилей
    15:04 27.10.2014
    872
    Актеру театра и кино, народному артисту России Николаю Петровичу Караченцову 27 октября 2014 года исполняется 70 лет.
    Николай Караченцов
    Караченцов в марте отправится на лечение в Китай
    09:06 25.02.2013
    26
    На прошлой неделе некоторые СМИ сообщили, что у 68-летнего артиста парализовало левую часть тела.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги