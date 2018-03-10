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    Николай Йовбак

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Спецоперация силовиков в Бобовище под Мукачево
    Мукачево сегодня: было плохо, а стало еще хуже (укр.)
    13:18 10.08.2015
    2365Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Через три месяца после кровавой стрельбы в Мукачево и на околицах все спокойно: исчезли блокпосты, по улицам больше не ездят броневики и не ходят вооруженные люди. Собственно, особенной паники не было и в день перестрелки, пишет Наталья Зотова.
    Николай Йовбак о перестрелке в Мукачево
    Йовбак рассказал, как оказался на месте конфликта в Мукачево 
    10:08 15.07.2015
    838Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Николай Йовбак, который стал известен после перестрелки в Мукачево, сообщил, что он на общественных началах работает помощником инспектора и имеет удостоверение члена Национального союза журналистов.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
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