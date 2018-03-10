Доллар продолжает дорожать на валютном рынке. За последнюю неделю курс американской валюты подскочил почти на 50 копеек. На "черном" наличном рынке курс доллара уже перешагнул психологическую отметку в 27 грн, и по мнению, экспертов, это не предел.
Руководитель информационно-аналитического центра Forex Club, экономист Николай Ивченко прогнозирует, что на наличном рынке доллар будет находится на уровне 26 гривен, на межбанковском – в диапазоне 25,60 – 26 грн.
Экономист Николай Ивченко предполагает, что у Нацбанка были свободные деньги, есть возможность пополнить ЗВР и сгладить колебания. Возможно, если бы эта покупка не совершалась, снижение курса доллара могло быть более сильным.
Экономист Николай Ивченко в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, что курс доллара будет зависеть от экспортеров и политики США, а также пояснил, почему НБУ на данный момент не заинтересован в укреплении гривны.
Руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко отметил, что индекс Биг-Мака, который называет украинскую гривну недооцененной по отношению к американскому доллару, не дает целостного анализа экономики Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".