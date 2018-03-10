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    Николай Ивченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Николай Ивченко
    Эксперт: доллар мог бы быть и 27 гривен, если бы...
    16:55 29.01.2018
    2561Курс гривны летит в пропасть
    Эксперт Николай Ивченко считает, что в текущей ситуации, когда все страны пытаются сдержать усиление стоимости нацвалюты, как, например, США, Украине тоже не нужна сильная гривна.
    Доллары США, купюры
    Чего ждать от курса доллара ближе к концу года?
    14:13 02.12.2017
    5028Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    В октябре население купило валюты на 712 миллионов долларов, но не это повлияло на курс, поскольку стоимость доллара определяется безналичными операциями, подчеркнул Николай Ивченко.
    Николай Ивченко
    До конца года колебания курса доллара будут продолжаться - Ивченко
    12:16 13.11.2017
    404Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Стремительный рост курса доллара сменился таким же стремительным падением. О том, как долго продлятся подобные валютные качели, РИА Новости Украина рассказал финансовый эксперт Николай Ивченко.
    Гривна и доллары
    На злобу дня. Причины колебания курса доллара/евро и будущее гривны
    08:40 05.10.2017
    3134Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Доллар продолжает дорожать на валютном рынке. За последнюю неделю курс американской валюты подскочил почти на 50 копеек. На "черном" наличном рынке курс доллара уже перешагнул психологическую отметку в 27 грн, и по мнению, экспертов, это не предел.
    Национальный банк Украины
    Эксперт разъяснил, почему НБУ не заинтересован в укреплении гривны
    19:18 08.04.2016
    373Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Руководитель информационно-аналитического центра Forex Club, экономист Николай Ивченко прогнозирует, что на наличном рынке доллар будет находится на уровне 26 гривен, на межбанковском – в диапазоне 25,60 – 26 грн.
    Национальный банк Украины
    Эксперт прокомментировал валютную интервенцию НБУ
    15:13 08.04.2016
    288Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Экономист Николай Ивченко предполагает, что у Нацбанка были свободные деньги, есть возможность пополнить ЗВР и сгладить колебания. Возможно, если бы эта покупка не совершалась, снижение курса доллара могло быть более сильным.
    Доллары и гривны
    Важно знать: прогноз по курсу доллара до конца 2016 года
    14:27 08.04.2016
    48372Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Экономист Николай Ивченко в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, что курс доллара будет зависеть от экспортеров и политики США, а также пояснил, почему НБУ на данный момент не заинтересован в укреплении гривны.
    Гривны
    Эксперт: учитывая сегодняшнюю ситуацию, гривна в Украине переоценена
    11:24 12.01.2016
    4244Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко отметил, что индекс Биг-Мака, который называет украинскую гривну недооцененной по отношению к американскому доллару, не дает целостного анализа экономики Украины.
    Доллары и гривны
    С точки зрения экономики 2015 год уже самый плохой — эксперт
    15:57 14.04.2015
    1210Ситуация в экономике Украины
    В 2015 году украинцам придется потуже затянуть пояса — на горизонте обозначилась инфляция в 35%. Зато на следующий год эксперты прогнозируют существенное экономическое "потепление".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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