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Доллар продолжает дорожать на валютном рынке. За последнюю неделю курс американской валюты подскочил почти на 50 копеек. На "черном" наличном рынке курс доллара уже перешагнул психологическую отметку в 27 грн, и по мнению, экспертов, это не предел.