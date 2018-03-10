Насколько реальна угроза для жизни генерального прокурора Украины Виктора Шокина и способно ли государство защитить высокопоставленного чиновника, РИА Новости Украина рассказали специалисты по безопасности и борьбе с терроризмом.
Виктор Шокин обратился к США и Великобритании с просьбой направить консультантов для расследования коррупции в ГПУ. Бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша утверждает, что законодательство страны запрещает это.
В 2014 году за военные преступления совершенные преимущественно в зоне АТО было открыто 4 153 производства. В этом году к ним добавилось 1 717. Всего 16 598 военнослужащих названы подозреваемыми по уголовным делам, и каждый день эта цифра растет
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".