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    Николай Голомша

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    П/к представителей МВД, СБУ и Генпрокуратуры Украины Николай Голомша
    Голомша: кадровая ротация в ГПУ "убила" профессионализм
    08:13 16.12.2017
    390Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Политический бум и пиар вокруг прокуратуры приведет к множеству исков в Европейском суде по правам человека, считает Николай Голомша.
    П/к представителей МВД, СБУ и Генпрокуратуры Украины
    Ефремов слишком много знает, с ним попытаются расправиться - Голомша
    02:58 02.08.2016
    2315Дело Ефремова. Первый пошел?
    По мнению бывшего первого заместителя генерального прокурора Николая Голомши, бывшие представители украинской власти, сбежавшие из страны, попытаются расправиться с Ефремовым.
    Стенограмма заседания СНБО 28 февраля 2014 года
    СНБО: Голомша и Замана не присутствовали на заседании по Крыму в 2014 г
    19:09 27.02.2016
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    Согласно заявлению Совета национальной безопасности и обороны, нынешние спекуляции на решении СНБО связаны исключительно с желанием их инициаторов получить политические дивиденды.
    Генеральный прокурор Виктор Шокин
    Охота на генпрокурора. Как нам сберечь Шокина
    16:50 22.07.2015
    681Дело Ефремова. Первый пошел?
    Насколько реальна угроза для жизни генерального прокурора Украины Виктора Шокина и способно ли государство защитить высокопоставленного чиновника, РИА Новости Украина рассказали специалисты по безопасности и борьбе с терроризмом.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Предложение Шокина о проверке ГПУ со стороны ФБР противозаконно - Голомша
    09:19 19.06.2015
    592Дело Ефремова. Первый пошел?
    Виктор Шокин обратился к США и Великобритании с просьбой направить консультантов для расследования коррупции в ГПУ. Бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша утверждает, что законодательство страны запрещает это.
    Украинский военнослужащий. Архивное фото
    По законам военного времени: трибунал и приговор на месте без суда и следствия
    12:51 11.02.2015
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    В 2014 году за военные преступления совершенные преимущественно в зоне АТО было открыто 4 153 производства. В этом году к ним добавилось 1 717. Всего 16 598 военнослужащих названы подозреваемыми по уголовным делам, и каждый день эта цифра растет
    Активисты Майдана
    Активисты добились служебной проверки деятельности прокурора Киева
    11:41 18.06.2014
    142Политический кризис в Украине
    Генеральная прокуратура Украины решила провести служебную проверку деятельности прокурора Киева Николая Герасимюка, а также отстранила от исполнения служебных обязанностей нескольких его подчиненных.
    Олег Махницкий
    Список Махницкого – количество нераскрытых дел стабильно растет
    16:07 03.06.2014
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    3 июня в Генеральной прокуратуре Украины состоялась отчетная пресс-конференция по итогам 100 дней работы. Отчитывался и.о. генпрокурора Олег Махницкий.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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