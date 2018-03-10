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В 2014 году за военные преступления совершенные преимущественно в зоне АТО было открыто 4 153 производства. В этом году к ним добавилось 1 717. Всего 16 598 военнослужащих названы подозреваемыми по уголовным делам, и каждый день эта цифра растет