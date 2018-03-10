Ситуация в обществе и Генпрокуратуре складывается таким образом, что не все выдерживают это напряжение, Николай Владимирович самостоятельно обратился с рапортом и попросил об увольнении, сообщил генеральный прокурор Виталий Ярема.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.