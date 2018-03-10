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    Николай Георгиев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Доллары и гривны
    Экономика достигла дна и стабилизировалась - Мертенс
    14:18 05.10.2015
    858Украина в ожидании новых траншей МВФ.
    Правительство не сумело убедить МВФ в том, что Кабмин в состоянии осуществить серьезные изменения в Украине. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил эксперт Александр Мертенс.
    Миссия Международного валютного фонда. Архивное фото
    Миссия МВФ прогнозирует падение ВВП Украины до 11% в 2015 г
    16:48 03.10.2015
    492Экономический кризис
    Согласно информации, рост должен составить 2% в 2016 году. Он будет поддержан восстанавливающимся доверием среди потребителей и инвесторов, улучшенной работой экспортного сектора и постепенным улучшением кредитных условий.
    Международный валютный фонд (МВФ)
    МВФ: миссия не смогла завершить переговоры в Киеве
    16:36 03.10.2015
    718Украина в ожидании новых траншей МВФ.
    Правительству Украины требуется больше времени, чтобы полностью сформулировать в некоторых областях предложения по проведению политики на 2016 год. Поэтому обсуждения продолжатся в последующие недели.
    Миссия Международного валютного фонда. Архивное фото
    МВФ надеется, что Украина до декабря найдет компромисс с РФ по евробондам
    21:21 04.08.2015
    515Списание госдолга Украины кредиторами
    Соответствующее заявление сделал представитель МВФ в Украине Николай Георгиев. По его словам, достаточно времени для переговоров по украинскому долгу, включая долги перед РФ.
    Министерство финансов Украины
    Сергей Фурса: списание госдолга для Минфина - дело принципа
    09:16 03.06.2015
    413Украина - шаг до дефолта
    МВФ предоставит очередной транш только при условии реструктуризации части суверенного долга Украины. При этом финансисты считают, что Минфину необязательно требовать частичного списания госдолга, так как речь не идет о критических суммах.
    График состояния рынка. Архивное фото
    МВФ не исключает, что спад экономики Украины в 2015 г составит 9% ВВП
    22:32 31.05.2015
    645Украина - шаг до дефолта
    Согласно информации, инфляцию подстегивают в основном однократные временные эффекты резкого движения обменного курса (гривны) в феврале, а также рост цен на энергоносители.
    Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Архивное фото
    МВФ уже отправил Украине первый транш в $5 млрд
    16:35 12.03.2015
    713Транш МВФ и отставка Гонтаревой.
    Украине уже отправлены первые пять миллиардов долларов согласно утвержденной кредитной программе МВФ. В своем отчете фонд насчитал у Украины 6,3 миллиарда долларов резервов.
    Павел Розенко. Архивное фото
    Розенко провел переговоры с МВФ по финансированию реформ
    13:20 11.02.2015
    922МВФ и пересмотр бюджета Украины 2015.
    В пресс-службе Министерства социальной политики Украины сообщили, что во время переговоров Павла Розенко и руководства миссии МВФ рассматривался вопрос реформирования социальной сферы, в частности реформы пенсионного обеспечения.
    Представительство МВФ в Украине
    Миссия МВФ завершила работу в Украине
    16:53 19.12.2014
    317Бюджет-2015, Нацбанк и курс валют
    Как отмечается в заявлении главы миссии МВФ в Украине, миссия провела продуктивные технические дискуссии с новой командой экономического блока правительства и НБУ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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