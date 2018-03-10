Согласно информации, рост должен составить 2% в 2016 году. Он будет поддержан восстанавливающимся доверием среди потребителей и инвесторов, улучшенной работой экспортного сектора и постепенным улучшением кредитных условий.
МВФ предоставит очередной транш только при условии реструктуризации части суверенного долга Украины. При этом финансисты считают, что Минфину необязательно требовать частичного списания госдолга, так как речь не идет о критических суммах.
В пресс-службе Министерства социальной политики Украины сообщили, что во время переговоров Павла Розенко и руководства миссии МВФ рассматривался вопрос реформирования социальной сферы, в частности реформы пенсионного обеспечения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".