наверх
10.03.201814:30
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Николай Дроздов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Николай Дроздов
    Дроздов рад оказаться в базе "Миротворца" вместе с друзьями
    14:51 20.07.2017
    552
    Известный российский телеведущий Николай Дроздов заявил, что и в дальнейшем с удовольствием будет ездить в Крым на любые мероприятия, на которые его будут приглашать.
    Николай Дроздов
    Николай Дроздов попал в базу данных "Миротворца"
    10:05 20.07.2017
    478Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Как сообщается на сайте, Дроздов попал в черный список за "сознательное нарушение государственной границы Украины", а также за участие в мероприятиях на территории Крыма.
    Телеведущий Николай Дроздов. Архивное фото
    Телеведущий Дроздов сбил женщину в Москве
    21:01 28.11.2016
    473
    Известный зоолог, прославившийся работой в программе "В мире животных", сообщил, что вызвал скорую помощь, дал показания полиции и во вторник вместе с женой намерен посетить пострадавшую в больнице.
    Телеведущий Николай Дроздов поздравляет Владимира Путина с днем рождения
    Дроздов подарил Путину на день рождения плюшевого тигра WWF
    08:47 07.10.2014
    196
    Во вторник, 7 октября, Путину исполняется 62 года. Подарок был преподнесен в благодарность за усилия по сохранению хищника в дикой природе Дальнего Востока.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Все теги