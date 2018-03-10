Глава государства уволил с должности посла Украины в Киргизии Николая Дорошенко. Причины увольнения в документе не указаны. Дорошенко ранее выразил протест на саммите Содружества независимых государств в связи с председательством России.
Посол Украины в Киргизии Николай Дорошенко призвал уважать "суверенитет и территориальную целостность Украины", подчеркнув, что нарушители будут привлечены к ответственности согласно украинскому законодательству.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".