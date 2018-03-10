наверх
10.03.201813:59
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Николай Дорошенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Посол Украины в Киргизии Николай Дорошенко
    Посол Украины в Киргизии, вступивший в спор с Путиным, уволен
    09:46 27.04.2017
    5250
    Глава государства уволил с должности посла Украины в Киргизии Николая Дорошенко. Причины увольнения в документе не указаны. Дорошенко ранее выразил протест на саммите Содружества независимых государств в связи с председательством России.
    Посол Украины в Киргизии Николай Дорошенко
    Посол Украины выразил протест МИД Киргизии из-за поездки депутата в Крым
    20:34 27.03.2017
    271Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Посол Украины в Киргизии Николай Дорошенко призвал уважать "суверенитет и территориальную целостность Украины", подчеркнув, что нарушители будут привлечены к ответственности согласно украинскому законодательству.
    Петр Порошенко подписывает закон
    Порошенко назначил посла Украины в Киргизии
    21:57 02.06.2015
    174
    На сайте Петра Порошенко появилось сообщение о том, что президент назначил Николая Дорошенко Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Киргизской Республике.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги