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    Николай Давыдюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Николай Давидюк
    На львовском мусоре десятки лет строили коррупционный бизнес - эксперт
    05:14 28.01.2017
    517Невыносимый мусор Львова
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" политолог Николай Давидюк заявил, что на львовском мусоре ежегодно зарабатывались десятки миллионов гривен.
    Николай Давыдюк в эфире Голоса Столицы
    Доктрина информбезопасности от СНБО. Мнение эксперта
    09:54 05.01.2017
    517
    Политолог Николай Давыдюк в эфире "ГС" заявил, что с принятием Доктрины информационной безопасности и изменением информпространства Украина окончательно отрывается от советского прошлого.
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили в Одессе
    Отставка Саакашвили: Порошенко лишился "моста в Америку" - политолог
    13:36 08.11.2016
    4516"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Инсайдерская информация о коррупции в Украине, которой владеет Михаил Саакашвили, будет сдерживать президента Петра Порошенко от действий по отношению к нему, считает политолог Николай Давыдюк.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Не США должны заставить чиновников жить честно, а народ Украины - политолог
    03:55 07.11.2016
    216Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Украинские чиновники не хотят жить честно и платить налоги, поэтому противодействуют деятельности антикоррупционных органов в стране, заявил в эфире Голоса Столицы политолог Николай Давыдюк.
    Система электронного декларирования доходов чиновников
    Е-декларации показали Западу, кто крадет выделенные Украине средства - эксперт
    23:24 06.11.2016
    500Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Запад устал предоставлять Украине кредиты, финансовую помощь, инвестиции, которые в результате просто разворовываются коррупционерами, заявил в эфире Голоса Столицы политолог Николай Давыдюк.
    Гривны
    Гривна обвалилась на 300% за период Гонтаревой на посту главы НБУ - эксперт
    11:43 12.10.2016
    1258Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Политолог Николай Давыдюк в эфире "ГС" заявил, что инициатива народных депутатов урегулировать деятельность главы Нацбанка связана в том числе с тотальным обвалом курса гривны.
    Петр Порошенко в Верховной Раде 6 сентября
    Речь Порошенко: единство и борьба противоположностей
    14:25 06.09.2016
    752Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    Политолог Николай Давыдюк в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал заявления Петра Порошенко, сделанные им во время открытия новой сессии парламента.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Эксперт: ГПУ допросила членов ЦИК, чтобы мотивировать их верно провести выборы
    14:42 30.06.2016
    62Арест Манафорта: украинский след
    Политолог Николай Давыдюк считает, что вызов членов Центризбиркома на допрос в Генеральную прокуратуру по делу "черной кассы" ПР должен мотивировать их провести выборы так, как об этом попросят.
    Рукопожатие
    Любые переговоры с Путиным нужно проводить публично - Давыдюк
    10:06 26.05.2016
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    Политолог Николай Давыдюк считает, что переговоры о возвращении заложников нужно вести в публичном пространстве, с привлечением западных партнеров. По его мнению, Украина в кулуарных играх всегда будет проигрывать.
    Заседание Верховной Рады
    Политолог: формула успешного политика
    12:39 30.12.2015
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    Успешное проведение реформ не гарантирует высокого рейтинга политика. Формула успешного политика в Украине - это 20% работы, 80% - пиара, рассказал политолог Николай Давыдюк.
    Кабинет министров Украины
    Первый квартал 2016 года это период борьбы за премьерство - политолог
    11:46 30.12.2015
    163
    Политолог Николай Давыдюк считает, что премьер Арсений Яценюк стал главным политическим разочарованием года, и человек с таким низким рейтингом долго при власти оставаться не может.
    Проведение Антикоррупционного форума в Киеве
    Впервые в Украине рейтинг губернатора оказался выше президентского - Давыдюк
    11:38 30.12.2015
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    В тройке самых успешных политиков Украины губернатор Одесской области Саакашвили опередил президента Порошенко. Политолог Николай Давыдюк отметил, что высокий рейтинг главы ОГА связан с широкой информационной кампанией на должность премьера.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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