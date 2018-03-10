Политолог Николай Давыдюк считает, что переговоры о возвращении заложников нужно вести в публичном пространстве, с привлечением западных партнеров. По его мнению, Украина в кулуарных играх всегда будет проигрывать.
В тройке самых успешных политиков Украины губернатор Одесской области Саакашвили опередил президента Порошенко. Политолог Николай Давыдюк отметил, что высокий рейтинг главы ОГА связан с широкой информационной кампанией на должность премьера.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".