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Тег
Николай Давидюк
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Дресс-код и другие глупости. Рада оторвалась от реальности - политолог
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Горячая осень 2017: новый политсезон
Депутаты не обладают доверительным отношением настолько, чтобы учить журналистов культуре и правилам хорошего тона, считает политолог Николай Давидюк.
Политолог: Рада объединится, но не ради избирателей
11:24 05.09.2017
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Горячая осень 2017: новый политсезон
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Политолог Николай Давидюк в эфире "ГС" заявил, что удачная пенсионная реформа может принести электоральные баллы Гройсману накануне выборов, а это совсем не на руку президенту.
Давидюк о запрете соцсетей РФ: Порошенко овладел всеми рычагами власти
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Комментируя нашумевший запрет российских соцсетей и IT-компаний, политолог Николай Давидюк в эфире "ГС" заявил, что не каждый президент способен на такой поступок.
Для старта избирательной кампании Порошенко выберет особое событие - политолог
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05:55 09.03.2018
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Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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08:15 09.03.2018
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
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15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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