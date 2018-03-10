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    Николай Давидюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Политолог Николай Давидюк. Архивное фото
    Дресс-код и другие глупости. Рада оторвалась от реальности - политолог
    11:15 24.09.2017
    1602Горячая осень 2017: новый политсезон
    Депутаты не обладают доверительным отношением настолько, чтобы учить журналистов культуре и правилам хорошего тона, считает политолог Николай Давидюк.
    Политолог Николай Давидюк. Архивное фото
    Политолог: Рада объединится, но не ради избирателей
    11:24 05.09.2017
    280Горячая осень 2017: новый политсезон
    Требования депутатов и заявления в адрес правительства звучат от фракций вразнобой, а не в виде единой коалиционной позиции, считает политолог Николай Давидюк.
    Пожилая женщина. Архивное фото
    Политолог: пенсионная реформа – это пока чистая политика
    10:25 05.06.2017
    791Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Политолог Николай Давидюк в эфире "ГС" заявил, что удачная пенсионная реформа может принести электоральные баллы Гройсману накануне выборов, а это совсем не на руку президенту.
    Николай Давидюк
    Давидюк о запрете соцсетей РФ: Порошенко овладел всеми рычагами власти
    22:11 19.05.2017
    1082Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Комментируя нашумевший запрет российских соцсетей и IT-компаний, политолог Николай Давидюк в эфире "ГС" заявил, что не каждый президент способен на такой поступок.
    Петр Порошенко в ходе пресс-конференции, 14 мая 2017
    Для старта избирательной кампании Порошенко выберет особое событие - политолог
    18:18 15.05.2017
    482Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко
    Политолог Николай Давидюк заявил в эфире "ГС", что Петр Порошенко сначала покажет положительный результат по одной из выбранных тем, а позже использует достижение для начала избирательной кампании.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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