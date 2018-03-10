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    Николай Булаев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    По мнению замглавы российского Центризбиркома Николая Булаева, в данном случае для граждан России, проживающих в Крыму и Севастополе, вопрос выборов решен - "он решен на референдуме в 2014 году".
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    10Выборы в Украине - 2014
    Легитимность президентских выборов в Украине всегда будет вызывать много вопросов, сообщил первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Николай Булаев.
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Информационный экран в здании Центральной избирательной комиссии РФ в Москве. Архивное фото
    В российском ЦИК прокомментировали ноту протеста Украины
    22:38 23.02.2018
    660
    По мнению замглавы российского Центризбиркома Николая Булаева, в данном случае для граждан России, проживающих в Крыму и Севастополе, вопрос выборов решен - "он решен на референдуме в 2014 году".
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