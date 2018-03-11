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    Николай Балан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 1
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    Семен Семенченко
    Семенченко лишили майорского звания из-за фальшивых документов - СМИ
    10:38 25.12.2015
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    Сообщается, что руководство Нацгвардии направило заявление в правоохранительные органы на открытие уголовного производства против Семена Семенченко за предоставление фальшивых документов.
    Степан Полторак. Архивное фото
    Генштаб ВСУ назвал сфабрикованными дела против Полторака и Муженко в РФ
    19:23 10.09.2015
    391Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Руководитель пресс-центра Генштаба Владислав Селезнев заявил, что "российские следователи отвлекают внимание общественности от российского военного присутствия на территории Украины и агрессии против соседнего государства".
    Второй этап учений Fearless Guardian-2015
    Нацгвардия Калифорнии предложила провести учения с Нацгвардией Украины
    20:10 18.06.2015
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    Украино-американские учения Fearless Guardian 2015 с апреля проходят на Яворовском полигоне во Львовской области, в их рамках американцы обучают украинских нацгвардейцев.
    Солдаты Нацгвардии. Архивное фото
    В Нацгвардии заявили, что в Донбассе нет добровольческих батальонов
    16:17 12.04.2015
    582Год АТО: причины и следствия
    По словам Балана, каждый военнослужащий является контрактником. Он утверждает, что никаких добровольческих или других военных объединений в районе боевой напряженности, в частности в поселке Широкино, нет.
    Позиция военных Нацгвардии под Славянском (Карачун)
    В Нацгвардии служат 40 тысяч военных
    11:37 19.03.2015
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    Согласно данным, за год существования Нацгвардии в ее составе были созданы артиллерийское подразделение, подразделение противовоздушной обороны, отряды специального назначения и бронетанковые части.
    Турчинов и Аваков испытали новую военную технику
    Турчинов и Аваков под Киевом испытали новую военную технику 
    02:49 15.03.2015
    537Донбасс - мир?
    В селе Новые Петровцы Киевской области на базе Учебного центра Национальной гвардии Украины 14 марта состоялось испытание мобильных командных центров и другой техники.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Конфликт на Донбассе уже в миротворческом тупике
    11:56 10.03.2018
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    Если нынешний состав Рады не способен принять пакет законов, оговоренных "Минском-2", а рейтинги восседающих в ней партий находятся на уровне статистической погрешности, имеет ли смысл внешним игрокам начинать разговор о миротворцах?
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